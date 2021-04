En días de pandemia de COVID-19, más de una persona aprendió nuevas rutinas al tener más tiempo libre o para estar en casa. El mundo de la belleza no ha sido ajeno y han surgido diversas maneras de lograr looks perfectos que se pueden reproducir desde el hogar, tal cual lo hubiera realizado una profesional. Los trucos de maquillaje son diversos y uno de los que más sorprende es el que permite usar labiales para llenar de color no solo los labios, sino otras partes del rostro, ¿cómo lograrlo?

Este producto, en distintas tonalidades, puede hacer las veces de base de maquillaje, corrector, contouring, sombras de ojos, entre otros. Los expertos de Avon explican cuatro maneras de usar el lápiz labial para conseguir un maquillaje total:

Para tener una base perfecta: Aunque no lo creas, es posible utilizar un labial como base de maquillaje. Únicamente necesitas una brocha o una esponja para difuminar y un producto de color de tonos marrones o nude.

Lograr sombras llamativas: con el labial se puede lograr un color radiante en los párpados de los ojos. Ellos recomienda el nuevo labial 8 en 1 de Avon, con tecnología Hialu – Smart, que promueve la hidratación en los labios, favorece la regeneración, previene el envejecimiento, entre otros beneficios. Su fórmula tiene ácido Hialurónico lo cual ayuda a rejuvenecer los tejidos. Además, contienen extracto de granada, reconstituyente e hidratante con antioxidantes. Lo puedes encontrar en colores rojo, morado, rosado, entre otros.

Para poseer un rubor suave: Este puede ser uno de los usos alternativos más comunes del lápiz labial, y por una buena razón. Cuando encuentras el color ideal para maquillarte, tu lápiz labial puede funcionar como un rubor en crema de larga duración en tus mejillas, dándole un acabado satinado para un look radiante.

Labios perfectos: Es importante mantener los labios cuidados, nutridos, con una buena circulación y energía. Por esto, utilizar un buen lápiz labial puede ser uno de los factores en el rostro que más llama la atención. La fórmula inteligente contiene colágeno que aporta hidratación, reparación y regenera los labios partidos. Sus seis tonos nuevos: Power Trip, Uptown Pink, Dark Red, Deep Purple, Twig y Nude Rose cumplen con una cobertura máxima de color intenso, lo cual será la clave para verte hermosa.