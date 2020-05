¿Alguna vez te has distraído unos segundos y el hielo de tu bebida se había ido? Con este sencillo truco para hacer cubitos de hielo perfectos evitarás que se derritan rápidamente. Inclusive, quedarán en el vaso una vez termines tu refresco. Toma nota, porque la respuesta a cómo hacer cubitos de hielo caseros compactos y cristalinos para tus bebidas te será muy útil.

La clave de este truco está en el denominado efecto Mpemba. Un fenómeno que afecta al proceso de congelación y está relacionado con la temperatura del agua. “Cuanto más caliente está un líquido, menos gases disueltos le quedan”. De acuerdo a esta teoría, hervir el agua antes de congelarla evita la aparición de burbujas de aire en su interior, manteniendo intacta la masa de hielo por más tiempo.

No te olvides de utilizar agua de mineralización débil con poco residuo seco, así como de limpiar previamente las cubetas o bandejas para hielo que tengas en casa. Las impurezas del agua del grifo pueden ser las causantes de que tus hielos hechos en casa no queden tan compactos.

Otro consejo es que dispongas de un espacio del congelador exclusivo para el hielo, para que no se transfieran olores de otros alimentos congelados, como la carne, el pollo o el pescado. Sin embargo, en el caso de que no cuentes con ese espacio, no te obligaremos a que te compres un refrigerador nuevo.

También te recomendamos que uses cubetas o moldes de silicona, ya que te permitirán que el cubito salga fácilmente, sin apenas manipularlo. Además, también evitará que te pases varios minutos golpeando la cubeta contra la pared de la cocina.

