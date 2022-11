Con la llegada del invierno, no solo nos ponemos ropa más gruesa o sacamos los edredones, sino también nos antoja una sopa casera de vez en cuando para “entrar en calor”. Una de las más populares y, en los papeles, fácil de hacer es la sopa de fideos. Sin embargo, muchas personas cometen errores y terminan quedándose con el sabor amargo en el paladar.

De seguro piensas que preparar una sopa de fideos no es una cosa del otro mundo y en realidad no lo es, sin embargo, si eres principiante en la cocina y no sabes medir la sal, posiblemente termines por estropear todo.

Por ello, en Mag te decimos los errores más comunes que se cometen para que no lo hagas y así disfrutes de un rica sopa de fideos en invierno.

Los errores más comunes al preparar una sopa de fideos

Dorar

Dorar los fideos está perfecto, pero lo que no está bien es dorarlo demasiado. Si bien es cierto, el dorar el fideo es el punto inicial para cualquier tipo de sopa, tenerla demasiado tiempo en el aceite caliente y, además, no moverla puede provocar que la pasta se queme, así lo precisa el portal Gastro Lab Web.

Exceso de sal

Otro de los errores más comunes al preparar una sopa de fideos es pasarte de sal. Si la receta incluye cubitos de pollo o carne, te recomendamos probarla antes de agregar sal o podrías llevarte una desagradable sorpresa.

Temperatura

Muchas personas piensan que preparar una sopa es igual al que un guiso, por ende, ponen al máximo fuego para que sea más rápido el proceso. Sin embargo, lo único que conseguirás es que hierva y se concentre mucho. Lo recomendable es mantenerlo a una temperatura media para evitar que quede mal o se queme, según Cocina Delirante.

Verduras

Si hay niños en casa, lo ideal es agregar todo tipo de verduras para aprovechar sus beneficios. Pero si los cortas demasiado grandes no será del gusto de los menores. Asimismo, ten en cuenta que algunos vegetales necesitan un mayor tiempo de cocción que otros. Algunos pueden ir al principio y otros al final de la receta.

