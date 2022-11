Sin duda alguna, no hay nada más molestoso que ver polvo o suciedad acumulada tras terminar alguna labor de limpieza, pese a que recurriste a una serie de trucos caseros o técnicas que viste en Internet. Uno de ellos es ver rayas y manchas blancas en el piso después de trapear. ¿Se puede evitar? Por supuesto que sí y desde Mag compartimos un infalible método.

Sin bien es cierto, en algunas ocasiones termines optando por utilizar un limpiador de pisos muy costoso, esto no siempre es sinónimo de garantía para lograr un nivel de limpieza y desinfección esperado, por ello aquí te traemos el truco para evitar dejar rayas y manchas en el piso después de trapear.

El truco para evitar dejar rayas y manchas en el piso luego de trapear

Elementos a emplear:

Escoba

Vinagre blanco

Detergente líquido para platos

Toalla de microfibra

El procedimiento es muy práctico y sencillo. El primer paso será barrer el suelo para quitar el polvo y la suciedad acumulada. Muchas personas suelen trapear sin barrer previamente, pero esto solo provocará rayar el piso.

Tras dejar este punto claro, el siguiente paso será humedecer un trapo con agua tibia. ¿Nos sigues? Trapea el suelo sin emplear ningún tipo de limpiador para eliminar la suciedad que no quitaste con la escoba.

Muchas personas suelen emplear productos o trucos caseros para eliminar los residuos del piso tras no conseguir resultado con la escoba, pero esto no es lo recomendable. Un tip para mantener tus pisos sin rayas y limpios es hacerlo por las tarde o noche, sobre todo, cuando no transita mucha gente.

Sumerge el trapo en la solución hecha a base de agua tibia, detergente líquido para platos y vinagre. ¿Qué conseguiré con esto? Una mezcla adecuada e ideal para evitar dejar rayas y manchas blancas.

De acuerdo al portal Viviendo en casa, es fundamental que luego de lavarlo retires el exceso de espuma y esa película de grasa que puede colarse en la superficie. Posteriormente, vierte tanta agua como veas necesaria para deshacerte de los residuos.

Por último, seca con una toalla de microfibra. ¿Qué pasa si noto un exceso de mancha? No entres en pánico puesto que solo debes remojar tu tela en la mezcla que creaste para evitar las rayas y manchas después de trapear.

