De seguro has escuchado alguna vez que hay presencia de cal en el grifo de la ducha o en el lavamanos del baño, pero no le has tomado la importancia del caso. Además de dar mal aspecto, esto podría ser perjudicial para tu salud. Por ello en Mag te traemos algunos remedios caseros para eliminar la cal de cualquier tipo de superficie con ingredientes básicos.

Uno de ellos es el conocido bicarbonato de sodio, excelente desinfectante y que cuenta con muchos beneficios en la limpieza del hogar. En la siguientes líneas te decimos el procedimiento a seguir y qué otros remedios se recomiendan para eliminar la cal.

Remedios para eliminar la cal de cualquier tipo de superficie

Limón

¿Sabías que el limón es ideal para quitar la cal? es un remedio casero de la ‘abuela’. Solo debes cortarlo por la mitad y frotar con la mitad todas las zonas afectadas. Es muy efectivo en los fregaderos y lavamanos.

Vinagre blanco

El vinagre blanco también es una gran alternativa contra la cal. Para este remedio casero, aplica vinagre en un algodón a fin de limpiar los restos de cal. Después frota las zonas afectadas.

Ahora bien, si notaste la presencia de cal acumulada en la mampara de la ducha, lo aconsejable es crear un limpiador casero con 1/2 litro de vinagre, más 1/2 litro de agua caliente y zumo de un limón.

Con dicha solución, rocía esta mezcla por toda la mampara y las paredes de la ducha. ¿Cuánto es el tiempo recomendado? bastará con que lo dejes actuar por 5 minutos, así lo precisa el portal Hogarmanía.

Bicarbonato de sodio

Al igual que el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio es un excelente blanqueador natural. Lo único que deberás hacer es mezclar 3 o 4 cucharadas de bicarbonato con 1 cucharada de agua. ¿Todo bien hasta ese punto?

Tras obtener una pasta homogénea, extiéndela sobre las zonas o superficies afectadas y deja que se seque por unos minutos. Posteriormente, frota de forma enérgica con un cepillo reciclado, enjuaga y eso será todo.

