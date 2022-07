Se sabe que para los coleccionistas y aficionados al arte conservar alguna pintura posee un valor especial, pero son pocas las personas que tienen conocimiento del cuidado que le deben dar. Si no estás muy enterado del tema no te preocupes, aquí en Mag te dejamos un par de trucos para que tu cuadro no se dañe con el tiempo.

La primera recomendación es que debes prestar atención a las condiciones de luz e iluminación en tu hogar, puesto que ello será fundamental para conservar tus cuadros de pintura en perfecto estado.

Asimismo, tampoco es recomendable que haya luz artificial apuntando de forma reiterada a los lienzos. Según el portal La camarada del arte, lo ideal es iluminar los cuadros de forma indirecta.

Trucos para conservar los cuadros de pintura

A continuación, te dejamos un par de tips para cuidar tus cuadros de pintura.

Lejos de la calefacción

De acuerdo a Artceledonia, los cambios bruscos de temperatura pueden afectar considerablemente a la composición química de los pigmentos y PH de otros materiales utilizados en pintura. Por ello, se recomienda alejar los cuadros de la calefacción y aire acondicionado.

Eliminar el polvo

Un truco sencillo y muy efectivo para elimina el polvo con mucha delicadeza es hacerlo con pinceles de cerdas suaves. Una recomendación: no es recomendable el uso de limpia-pintura que venden en los supermercados.

Libre de humo y contaminación

Un error muy común es colocarlo cerca a una chimenea o también colgarlo dentro de la cocina. Los humos y gases de los condimentos dañarán la pintura.

Lugares húmedos

Evita colocarlos en lugares húmedos. Como se sabe, los soportes con lienzo están elaborados con materiales vegetales como madera o tela. ¿Qué produce esto? Retienen y trasmiten calor, así lo precisa Artceledonia.

Lo recomendable es colgarlos en espacios secos porque de lo contrario se formará un micro-ambiente para hongos, moho e insectos. También lo puedes poner dentro de un cristal para conservarlo, aunque esto último es muy discutible porque no es del todo efectivo.

