Todos pensamos que la aspiradora fue creado con un solo propósito y no requiere de una regular limpieza; sin embargo, esto es un gran error que solo hará que el electrodoméstico tenga menos tiempo de vida. Por ello en la siguiente nota te traemos algunos trucos caseros para limpiar el filtro y así recupere su eficacia.

Se conoce que todas las aspiradoras están equipadas con un filtro, el cual permite absorber la suciedad y un correcto funcionamiento. Estos pueden ser la solución o el gran problema de la limpieza en el hogar, dependiendo de cuál sea su estado.

Si el electrodoméstico dejó de funcionar o presenta otra avería, muy posiblemente porque el filtro esté obstruido. Conoce cómo solucionar este pequeño inconveniente en sencillos pasos y desde la comodidad de tu casa.

Cómo limpiar el filtro según el tipo de bolsa

Según precisa el portal AEG, la bolsa de por sí ya actúa como un filtro de suciedad, que evitará que estas partículas invadan otras zonas del interior del electrodoméstico.

Filtro del motor: Por lo general, se encuentra justo detrás de la bolsa. Su limpieza es fácil y no te tomará mucho tiempo. Tan solo debes emplear un cepillo de cerdas suaves o simplemente sacudirlo en el cubo de basura. Eso sí, nunca utilices agua.

Filtro de salida del aire: Lo identificarás en segundos por su forma de rejilla o con agujeros. Al igual que el filtro de motor, también se recomienda la limpieza con cepillo de cerdas suaves y, en algunos casos, son lavables.

Cómo limpiar una aspiradora sin bolsa

Sigue estas sencillas recomendaciones y verás los resultados en minutos.

Antes de manipular tu aspiradora, asegúrate de que no está enchufada al tomacorriente

Posteriormente, extrae el depósito separándolo del cuerpo del electrodoméstico

Separa el filtro del depósito y limpia los restos de suciedad incrustados con ayuda de un cepillo suave. También es válido una aspiradora de mano.

Algunas aspiradoras sin bolsa llevan filtros premotor, motor, de polvo fino o de salida de aire, ubicados fuera del compartimento del ciclón.

Por último, rearma todas las piezas y ponlas en la posición correcta.

¿Se puede lavar el filtro de una aspiradora?

Tienes que conocer muy bien tu aspiradora, puesto que no todas incluyen filtros lavables. Lo recomendable siempre será limpiarlo con cerdas suaves o aspiradoras de manos. Si tu electrodoméstico cuenta con un filtro HEPA, lo puedes hacer con agua tibia en reiteradas ocasiones antes de cambiarlo por uno nuevo.

Eso sí, recuerda hacerlo siempre en un entorno al aire libre o de lo contrario levantará polvo en el hogar. Asimismo, no uses un chorro fuerte de agua porque podrías perforarlo. Siguiendo estas sencillas recomendaciones no solo recuperarás la eficacia del aparato, sino te ahorrarás mucho dinero.

