Las temperaturas frías no solo traen menos ganas de salir de cama, despegarse de la manta o edredón y dejar olvidado el café caliente, sino también la sensación de tener la piel seca o áspera. Esto le pasa a muchas personas durante las mañanas de invierno y en esta nota te traigo los trucos que no debes dejar pasar para que tu piel no se vea tan perjudicada al experimentar mayor resequedad, irritación, enrojecimiento y agrietamiento, y en algunos casos extremos, sensibilización, descamación y envejecimiento prematuro.

Cómo proteger tu piel en invierno: trucos de belleza

Si lo que quieres es proteger y mantener tu piel y labios saludables e intactos durante el invierno, aquí te dejo algunas pautas a seguir:

Rutina de cuidado facial : para mantener una piel fresca y saludable a pesar del frío, es crucial seguir una rutina adecuada diaria, especialmente en el rostro, una de las zonas más sensibles de nuestro cuerpo. Los expertos de Avon aconsejan empezar limpiando tu rostro con un agua micelar para eliminar suavemente impurezas y maquillaje, previniendo el acné y la obstrucción de los poros. Después, hidrata la piel y continúa con la exfoliación para eliminar células muertas. Tanto el Anew Agua Micelar Revitalizante como el Anew Crema Exfoliante son opciones recomendadas para el cuidado básico del rostro. “Para una piel saludable sin importar la estación del año, es crucial contar con una rutina de cuidado facial que responda a las necesidades de cada tipo de piel. Por ejemplo, identificar si nuestra piel es seca, oleosa, mixta o sensible nos permite adoptar hábitos más efectivos y elegir productos adecuados que nos protejan de estos cambios de temperatura. Adicionalmente, contribuir a obtener resultados efectivos, con tecnología que cuida y aporta un rostro radiante y saludable”, comentó Renzo Ibañez, gerente de Marketing y Comunicaciones de Avon.

: para mantener una piel fresca y saludable a pesar del frío, es crucial seguir una rutina adecuada diaria, especialmente en el rostro, una de las zonas más sensibles de nuestro cuerpo. Los expertos de Avon aconsejan empezar limpiando tu rostro con un agua micelar para eliminar suavemente impurezas y maquillaje, previniendo el acné y la obstrucción de los poros. Después, hidrata la piel y continúa con la exfoliación para eliminar células muertas. Tanto el Anew Agua Micelar Revitalizante como el Anew Crema Exfoliante son opciones recomendadas para el cuidado básico del rostro. comentó Renzo Ibañez, gerente de Marketing y Comunicaciones de Avon. Hidratación facial : el frío, sobre todo en las mañanas, puede dejar tu piel seca o áspera, por lo que es vital mantener hidratado el rostro utilizando una crema facial adecuada para tu tipo de piel como Anew Hydra Pro - Vita D, que proporciona 72 horas de hidratación, dejando el rostro suave, flexible y radiante.

: el frío, sobre todo en las mañanas, puede dejar tu piel seca o áspera, por lo que es vital mantener hidratado el rostro utilizando una crema facial adecuada para tu tipo de piel como Anew Hydra Pro - Vita D, que proporciona 72 horas de hidratación, dejando el rostro suave, flexible y radiante. Protégete del sol, incluso cuando no lo veas : muchas personas consideran que no es necesario aplicarse protector solar en los días fríos o nublados; sin embargo, en ellos los rayos ultravioletas siguen siendo latentes. Es importante aplicarse cada 2 o 3 horas, lo que ayudará a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de arrugas, manchas oscuras, y reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel. El protector Anew Solar Triple Protección es una excelente opción ya que contiene una fórmula libre de aceite y protege contra los daños UVB/UVA, luz azul e infrarroja.

: muchas personas consideran que no es necesario aplicarse protector solar en los días fríos o nublados; sin embargo, en ellos los rayos ultravioletas siguen siendo latentes. Es importante aplicarse cada 2 o 3 horas, lo que ayudará a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de arrugas, manchas oscuras, y reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel. El protector Anew Solar Triple Protección es una excelente opción ya que contiene una fórmula libre de aceite y protege contra los daños UVB/UVA, luz azul e infrarroja. Labios hidratados : durante las temporadas frías, la circulación sanguínea en los labios puede verse afectada, lo que puede hacer que luzcan más pálidos o incluso morados. Además, la exposición al viento o a la humedad puede causar grietas e irritaciones en los labios. Se recomienda mantener los labios hidratados con un bálsamo labial nutritivo y humectante. Aplicarlo regularmente a lo largo del día ayudará a mantener los labios saludables y protegidos.

: durante las temporadas frías, la circulación sanguínea en los labios puede verse afectada, lo que puede hacer que luzcan más pálidos o incluso morados. Además, la exposición al viento o a la humedad puede causar grietas e irritaciones en los labios. Se recomienda mantener los labios hidratados con un bálsamo labial nutritivo y humectante. Aplicarlo regularmente a lo largo del día ayudará a mantener los labios saludables y protegidos. Menos baños calientes, más crema corporal: evita baños excesivamente calientes por el frío, ya que el agua caliente puede eliminar los aceites naturales de la piel, dejándola seca y deshidratada. En su lugar, es mejor optar por duchas con agua tibia y de corta duración. A su vez, después del baño es ideal aplicarse cremas corporales hidratantes para mantener la piel suave y nutrida. Una buena opción es la línea de Avon Care, la cual ofrece una variedad de opciones, desde jabones hasta cremas humectantes, formuladas con ingredientes especiales para cada tipo de piel.

¿Este contenido de salud te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más temas de salud en Mag, y listo. ¿Te animas?