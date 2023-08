Después de la histórica victoria contra el Nashville SC en la final de la Leagues Cup 2023, Lionel Messi y compañía buscan continuar la racha ganadora en el partido Inter Miami vs Cincinnati en vivo que se jugará el miércoles 23 de agosto a las 19:00 ET / 16:00 PT en las semifinales de la Lamar Hunt U.S. Open Cup en el TQL Stadium de Ohio, Estados Unidos. Consulta los horarios país por país para disfrutar un nuevo enfrentamiento del equipo sensación del momento.

Las Garzas llegan con la moral al tope partiendo como favoritos con una racha de siete triunfos consecutivos, ganando el primer título de su palmarés y obteniendo un boleto directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2024; sin embargo, al frente tendrá al actual líder de la MLS, con un balance de 11 victorias, 0 derrotas y 1 derrota, que ha sido casi imparable jugando en casa este año.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en USA?

Inter Miami vs Cincinnati Zona horaria en USA ¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en zona horario PT? 4:00 pm ¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en zona horario MT? 5:00 pm ¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en zona horario CT? 6:00 pm ¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en zona horario ET? 7:00 pm

Hora de inicio para ver, Inter Miami vs Cincinnati en vivo en Latinoamérica

El TQL Stadium en Ohio, Estados Unidos, será escenario del partido Inter Miami vs Cincinnati este miércoles 23 de agosto a las 7 pm ET/4 pm PT. Para seguir todas las incidencias de los protagonistas del enfrentamiento, te traemos la lista de horarios país por país:

México: 5:00 pm

Colombia: 6:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Chile: 7:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil: 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

¿Dónde ver Inter Miami vs Cincinnati en vivo con Lionel Messi?

Sigue en directo el Inter Miami vs Cincinnati con Lionel Messi en vivo por las semifinales de la U.S. Open Cup, a través de la señal de CBS Sports Golazo Network, Paramount+ y Pluto TV en inglés; y en español vía Telemundo y Peacock. Si vives en Argentina, TyC Sports (que adquirió los derechos de este enfrentamiento) también lo transmitirá para su teleaudiencia.

Inter Miami vs Cincinnati por el final four de la US Open Cup Inter Miami vs Cincinatti: así promocionan el final four de US Open Cup (Video: US Open Cup)