El Inter Miami vs New York RB en vivo se juega este sábado 26 de agosto a las 6:30 pm ET/5:30 pm PT en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, y es un partido clave para las aspiraciones del equipo de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS), en el que se ubica en el fondo de la tabla de la Conferencia Este. Los locales llegan al encuentro tras vencer por 1-0 al DC United, mientras que el conjunto visitante -con una racha de ocho victorias consecutivas- viene de proclamarse campeón de la Leagues Cup ante Nashville SC y de clasificar a la final de la U.S. Open Cup. Revisa los horarios país por país para ver en acción al equipo sensación del momento.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs New York RB en USA?

Inter Miami vs New York RB Zona horaria en USA ¿A qué hora juegan Inter Miami vs New York RB en zona horario MT? 4:30 pm ¿A qué hora juegan Inter Miami vs New York RB en zona horario PT? 5:30 pm ¿A qué hora juegan Inter Miami vs New York RB en zona horario CT? 5:30 pm ¿A qué hora juegan Inter Miami vs New York RB en zona horario ET? 6:30 pm

Hora de inicio para ver, Inter Miami vs New York RB en vivo en Latinoamérica

El Red Bull Arena en New Jersey, Estados Unidos, será escenario del partido Inter Miami vs New York RB este sábado 26 de agosto a las 6:30 pm ET/5:30 pm PT. Para seguir todas las incidencias de los protagonistas del enfrentamiento, te traemos la lista de horarios país por país:

México: 4:30 pm

Colombia: 5:30 pm

Ecuador: 5:30 pm

Perú: 5:30 pm

Bolivia: 6:30 pm

Chile: 6:30 pm

Paraguay: 6:30 pm

Venezuela: 6:30 pm

Argentina: 7:30 pm

Brasil: 7:30 pm

Uruguay: 7:30 pm

¿Cómo ver los partidos de Lionel Messi con Inter Miami?

El Inter Miami vs New York RB en vivo, así como el resto de enfrentamientos del nuevo equipo de Lionel Messi, son transmitidos de forma exclusiva en Estados Unidos y el resto de países del mundo -incluyendo a Argentina- a través del MLS Season Pass de Apple TV, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos exclusivos de toda la temporada de la Major League Soccer (MLS).