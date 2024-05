¿Quieres vender monedas que crees que valen mucho dinero? Entonces, es probable que necesites ayuda para saber qué piezas son de gran valor y cuáles no, ya que no todos en Estados Unidos son expertos numismáticos. Sin embargo, conseguir esa mano puede ser muy complicado ya que las entidades especializadas y los mejores coleccionistas pueden ser de difícil acceso, pero no pierdas las esperanzas, pues hay otros caminos.

Una forma sencilla de saber si tienes monedas que pueden valer cientos o miles de dólares es utilizar aplicaciones para celular que te darían la respuesta que tanto necesitas. Muchas personas no conocen de estas apps para smartphones y hasta hay quienes dudan de que existen, pero lo cierto es que están allí y fueron creadas para que recibas esa orientación que urges si es que quieres vender alguna o estás deseoso de empezar un nuevo pasatiempo.

Por eso esta oportunidad te daré a conocer un listado de aplicaciones que te pueden servir en estos casos. ¿Quieres conocer cuáles son?

LAS APLICACIONES QUE PUEDES USAR PARA SABER SI TIENES MONEDAS VALIOSAS

1. Coinoscope

La aplicación es de muy buena ayuda y es sencilla de utilizar. Lo único que necesitas hacer es tomar una fotografía a la moneda que quieras analizar y la inteligencia artificial determinará una lista de otras piezas similares que te ayudará a tener una idea de su valor. Descargarla no te costará absolutamente nada, pero tendrás que pagar si deseas tener la versión PRO.

Si quieres saber el precio real de una moneda que tienes en manos, solo tómale una foto y la inteligencia artificial de Coinoscope te dará la información que necesitas (Foto: Coinoscope)

2. CoinFacts

La aplicación le pertenece al Servicio Profesional de Calificación de Monedas, entidad considerada como una de la mejores cuando nos referimos al mercado numismático en los Estados Unidos. Dentro de ella encontrarás todo el registro e información acerca del valor de diferentes monedas, por lo que podrás darle un vistazo en el momento que lo desees. A lo mejor allí descubres que tienes una pieza que vale mucha plata.

Esta aplicación tiene una gran base de datos de monedas que pueden valer mucho dinero (Foto: CoinFacts)

3.CoinSnap

Al igual que el primer caso, para obtener información de una moneda, puedes tomarle una foto para que su inteligencia artificial la compare con una base de datos enorme. Al encontrar coincidencias podrás conocer más sobre ella y descubrir cuál es su verdadero valor. Además, si eres coleccionistas, podrás registrar llevar a cago un conteo de cada uno de tus elementos.