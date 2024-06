En la era digital actual, la preocupación por la seguridad de la información personal, especialmente el número de Seguro Social (SSN) en Estados Unidos, es comprensible y crucial. Si bien el internet lleva muchos años con nosotros y es parte de nuestras actividades diarias, muchos adultos aún no comprenden completamente los riesgos que enfrenta su información personal en la red y es comprensible, por lo que es recomendable tener paciencia con ellos y no desesperarnos si es que no quieren realizar compras online o pagar con billeteras digitales.

Ahora, si nos enfocamos en el SSN, en particular, es una pieza fundamental que puede ser utilizada para cometer fraudes financieros y de identidad, así que es evidente que cualquier jubilado tenga miedo de que este se filtre y llegue a manos incorrectas. Es más, esta preocupación la podría sentir cualquier persona sin necesidad de tener una edad avanzada. En ese sentido, lo mejor es tener mucho cuidado con él, más aún si por alguna razón lo compartimos en alguna página o con un amigo a través de internet, pues podría aparecer en la Dark Web.

La Dark Web es una faceta oculta de internet dentro de la Deep Web, donde el anonimato es una norma. Si bien todo lo que está allí no es algo ilícito, todo se presta para la realización de actividades ilegales, incluida la venta de datos personales robados. Específicamente, los números del Seguro Social serían muy valiosos para los que trafican con ellos, ya que pueden ser comprados y vendidos en estos sitios para diversas formas de fraude, desde aperturas de crédito hasta el robo de identidad y hasta cosas más peligrosas para ti y tu bienestar económico.

Según análisis de diverasas entidades, una cantidad significativa de SSN ya circula en la Dark Web debido a filtraciones masivas de datos de grandes corporaciones en años anteriores. Esto significa que es crucial que los individuos estén alertas y tomen medidas proactivas y preventivas para proteger su información personal. Además, seguramente, puede que te estés preguntando cómo saber si nuestra información ya fue filtrada. Pues bien, ahora trataremos de ayudarte para dar respuesta a esa gran duda.

El número del Seguro Social (SSN) es una información clave que no debe ser compartida a cualquiera

¿CÓMO DETERMINAR SI TU SSN ESTÁ EN LA DARK WEB?

Lo más probable es que, para saber a ciencia cierta si esta información ha sido filtrada, debes estar dentro de la Dark Web o tener algún amigo o conocido que negocie con ello de forma ilícita para consultarle. Sin embargo, sabemos que eso es muy poco probable, así que te dejo algunas recomendaciones que ha elaborado el portal de La Opinión, con la finalidad de tener una noción.

Estar al tanto de las filtraciones de datos: grandes violaciones de datos, como las ocurridas en empresas prominentes, a menudo resultan en la exposición de millones de SSNs. Mantente informado sobre estas noticias y revisa si alguna de las empresas afectadas tiene relación contigo. No ignorar las notificaciones de filtración de datos: si alguna empresa con la que tienes relación sufre una violación de datos, deberían notificarte. Toma en serio estas alertas, ya que pueden indicar que tu información personal, incluido tu SSN, ha sido comprometida. Utilizar herramientas de escaneo de la Dark Web: hay servicios gratuitos que escanean la Dark Web en busca de datos personales, incluidos los SSNs. Utiliza estas herramientas para verificar si tu información está siendo negociada en sitios ilegales. Registrarse en servicios de monitoreo de SSN: existen servicios especializados que monitorean activamente la Dark Web y otros sitios para detectar si tu SSN está siendo utilizado de manera fraudulenta. Considera registrarte en estos servicios para una protección continua. Revisar regularmente tus cuentas financieras: monitorea tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito con frecuencia para detectar cualquier actividad sospechosa. Informa inmediatamente a tu institución financiera si notas transacciones no autorizadas.

Además, revisa tus informes de crédito anualmente para asegurarte de que no haya actividades fraudulentas asociadas con tu SSN. Tienes derecho a obtener un informe de crédito gratuito cada año de las principales agencias de crédito.