Aunque el salario mínimo federal se mantiene en US$7.25 por hora desde hace más de una década, cada estado tiene la facultad de legislar uno propio, como lo hace California, que ostenta uno de los pagos más altos de Estados Unidos a sus más de 18 millones de trabajadores. Pero, además, varias ciudades manejan su propio salario, una de ellas es San Francisco. Conoce a cuánto se elevará el pago por hora trabajada desde julio 2024.

Un promedio de 30 estados tienen salarios superiores al federal, debido a la inflación, que como consecuencia eleva el costo de vida. California tiene un salario de US$16 la hora -se incrementa cada año debido a una norma- y es el segundo más alto del país, por detrás de Washington con 16.28. Hay que recordar, además, que los trabajadores de comida rápida en California, desde el 1 de abril de 2024, pasaron de ganar US$15.50 la hora a US$20 por hora.

La ciudad de San Francisco basa su aumento en el Artículo 1.4 del Código de Trabajo y Empleo de San Francisco, que establece que la tasa del salario mínimo se ajustará cada año en función del aumento anual del Índice de Precios al Consumidor. Esto fue aprobado en 2014 y los ajustes se aplican desde cada 1 de julio. Si los promedios son negativos, no hay cambio en el salario mínimo para el año siguiente.

¿CUÁL SERÁ EL SALARIO DE SAN FRANCISCO DESDE JULIO 2024?

Los empleados de San Francisco, incluidos aquellos a tiempo parcial y temporales que estén dentro de los límites geográficos, reciben un salario mínimo por hora de US$18.07, el cual se incrementará desde el 1 de julio de 2024 a US$18,67, convirtiéndose en uno de los más altos de todo el estado. El monto estará vigente hasta el 30 de junio del 2025.

¿QUÉ PASA SI MI EMPLEADOR NO ME PAGA Y SOY TRABAJADOR INDOCUMENTADO?

La Ordenanza del Salario Mínimo de San Francisco indica que protege a todos los trabajadores en San Francisco están protegidos, independientemente de si están o no legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos. La Oficina de Cumplimiento de Normas de Trabajo (Office of Labor Standards Enforcement) de la Ciudad procesará un reclamo de salario sin importar el estado legal del trabajador. Los trabajadores que presenten un reclamo con la ciudad no serán cuestionados acerca de su estado legal.

¿QUÉ OTRAS CIUDADES DE CALIFORNIA AUMENTARÁN EN JULIO SU SALARIO MÍNIMO POR HORA?

Además de San Francisco se espera que otras ciudades de California incrementen su salario mínimo desde el 1 de julio, superando también el sueldo de referencia estatal de US$16 por hora. Aquí los nuevos montos en cada lugar, de acuerdo con la lista emitida por Berkeley:

Alameda: US$17 Berkeley: US$18.67 Ciudad de Los Angeles: US$17,28 Condado de Los Angeles: US$17.27 Emeryville: US$19.36 Fremont: US$17.30 Malibú: US$17,27 Milpitas: US$17.70 Pasadena: US$17.50 Santa Monica: US$17.27 West Hollywood: US$20.86

LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO FEDERAL, ESTATAL Y LOCAL