La aplicación CBP One, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., se lanzó en octubre de 2020 con el propósito de facilitar las gestiones de inmigración y control fronterizo. Desde su creación, se ha convertido en una herramienta esencial para los migrantes que buscan entrar a Estados Unidos. Sin embargo, la creciente demanda por citas ha generado varias dudas, especialmente en cuanto al proceso de registro y cómo usar correctamente la aplicación.

Es importante destacar que la aplicación CBP One es completamente gratuita y está disponible para cualquier persona con acceso a un dispositivo móvil. Si estás buscando simplificar tu proceso migratorio, no te preocupes, aquí te explicamos paso a paso cómo registrarte y utilizar esta herramienta de manera efectiva.

PASOS PARA REGISTRARSE EN CBP ONE

Pantalla de registro de la aplicación CBP One (Foto: CBP One)

Para registrarte en CBP One, sigue estos pasos.

Descarga la aplicación: Primero, ve a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil (App Store para iOS o Google Play para Android) y busca “CBP One”. Descárgala e instálala en tu dispositivo para comenzar.

Primero, ve a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil (App Store para iOS o Google Play para Android) y busca “CBP One”. Descárgala e instálala en tu dispositivo para comenzar. Crea una cuenta: Abre la aplicación y selecciona la opción para crear una nueva cuenta. Ingresa tu correo electrónico y crea una contraseña segura. Es fundamental que uses un correo electrónico válido, ya que recibirás un enlace de confirmación para activar tu cuenta.

Abre la aplicación y selecciona la opción para crear una nueva cuenta. Ingresa tu correo electrónico y crea una contraseña segura. Es fundamental que uses un correo electrónico válido, ya que recibirás un enlace de confirmación para activar tu cuenta. Verifica tu correo electrónico: Revisa tu bandeja de entrada y busca el correo de verificación enviado por CBP One. Haz clic en el enlace para activar tu cuenta y continuar con el proceso.

Revisa tu bandeja de entrada y busca el correo de verificación enviado por CBP One. Haz clic en el enlace para activar tu cuenta y continuar con el proceso. Completa tu perfil: Una vez activada tu cuenta, vuelve a la aplicación e inicia sesión. Se te pedirá que completes tu perfil proporcionando información personal, como tu nombre, fecha de nacimiento y dirección.

Importante: La aplicación no permite editar los datos una vez que han sido ingresados. Por lo tanto, cualquier error en la información podría tener consecuencias graves.

¿CÓMO CORREGIR DATOS EN EL REGISTRO DE CBP ONE?

De acuerdo con la página oficial de CBP One, si el nombre en tu cita no coincide con el de tu documento de identidad, o si se evidencia que has tergiversado tu información intencionalmente (como escribir mal tu nombre con espacios adicionales, caracteres especiales, repetidos o una fecha de nacimiento incorrecta), es posible que tu cita no sea respetada.

Actualmente, CBP One no permite editar la información una vez ingresada. Si necesitas corregir algún dato, deberás eliminar tu registro por completo. Una vez eliminado, podrás registrarte de nuevo con la información correcta.

Es importante que revises cuidadosamente todos los datos al registrarte nuevamente para evitar futuros inconvenientes.