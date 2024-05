Mientras muchos perseguimos el sueño, Ceri Ann Roscoe-Roberts lo hizo realidad. Y es que la mujer se convirtió en la ganadora de la Lotería Nacional Euromillones, asegurándose varios miles de euros. Sin embargo, aunque ganadores de la lotería hay muchos, lo que hizo esta mujer la hace digna de aplaudir de pie: donó una considerable cantidad a la clínica que le salvó la vida a su hijo.

Si bien la historia de Ceri Ann se remonta a noviembre de 2023, la decisión que ha hecho que su nombre dé la vuelta al mundo es de mayo, cuando confirmó que había destinado una porción del premio, que ganó tras recibir una revelación en un sueño, tal como comentó.

Verdad o no, la historia de la británica es más que digna de comentarse, pues su altruismo y generosidad serán claves para que miles de personas, principalmente niños, encuentren una segunda oportunidad en la vida a través de la salud.

Ceri Ann Roscoe-Roberts y su esposo Paul ganaron Euromillones (Foto: The National Lottery)

CERI ANN ROSCOE-ROBERTS, LA MUJER QUE SOÑÓ CON GANAR LA LOTERÍA

En noviembre de 2023, una mujer británica de 42 años, madre de 5 hijos y residente de Bangor, ganó varios millones de euros al ganar la lotería nacional Euromillones en línea.

Lo curioso es que, en una entrevista de la afortunada para Wales Online, todo se debió a una revelación mientras descansaba, la que la impulsó a adquirir un boleto utilizando un teléfono que tenía al lado de su cama.

“Cuando me desperté el sábado por la mañana, algo me decía que había ganado a lo grande en la Lotería Nacional. ¡Fue el sentimiento más extraño jamás visto! Levanté mi teléfono y miré mis correos electrónicos y había uno que decía que había noticias sobre mi boleto”, inició.

La mujer ingresó a su cuenta de la Lotería Nacional y encontró la confirmación de su victoria. Incluso, confesó que llegó a pellizcarse para comprobar que la situación era real y no un sueño. Pese a esto, reveló que no pensaban renunciar a sus trabajos, sino que ella y su esposo invertirían el dinero en una nueva casa y coches para ambos.

“Ambos amamos nuestro trabajo, por lo que no tenemos intención de dejar de trabajar. Pero una casa más grande para toda la familia está definitivamente en la lista de compras: esto es algo que hemos deseado durante mucho tiempo. ¡Y ahora tenemos la posibilidad de comprar la casa de nuestros sueños!”, comentó la gerente de una empresa de administración domiciliaria.

Inicialmente, la pareja iba a comprar una casa y autos para ambos (Foto: The National Lottery)

LA MUJER DONÓ EL PREMIO DE LOTERÍA

Aunque ya habían proyectado invertir el dinero en algunos proyectos familiares, la mujer y su esposo, identificado como Paul, un gerente de un campo de golf, quien decidió hacer una importante donación a un hospital infantil.

Hace 16 años, la pareja vivió momentos complicados cuando uno de sus hijos sufrió un terrible accidente en una carriola en la que paseaba. Con solo 8 años, su vida llegó a peligrar.

Afortunadamente, el pequeño no solo se salvó, sino que, además, no mostró secuelas del impacto. Esto no fue solo una feliz casualidad, sino también consecuencia de la efectiva atención que recibió el menor por parte de los médicos, a quienes la pareja se encuentra más que agradecida.

Fue así como decidieron donar una parte del premio al Centro Alder, un hospital infantil en el que su pequeño hijo recibió la atención y que empleará los fondos para mejorar las instalaciones exteriores, sembrar plantas y agregando decoraciones.