Si eres beneficiario del Reembolso de Impuestos para la Clase Media (MCTR) de California, conocido como el pago de alivio de inflación, y aún estás dentro de las cientos de miles de personas que aún no lo ha cobrado, conoce cómo puedes hacer para activar tu tarjeta de débito y dar uso al beneficio que alcanza hasta US$1,050.

Se trata de un pago único desarrollado por los legisladores de California a través del Proyecto de Ley 192 de la Asamblea de California en 2022. El desembolso estaba previsto entre octubre de 2022 y enero de 2023, pero se logró extender hasta septiembre 2023 y aún no se cobra por completo.

La Junta de Impuestos de Franquicias de California (FBT, por sus siglas en inglés), en ese sentido, publicó un informe estadístico que indica que de 9,6 millones de tarjetas de débito emitidas, el 90% activó los fondos (el 46% tiene saldo cero y se utilizó US$2,180,000,000. En tanto, el 3.5% de las tarjetas se ha convertido en cheques en papel y el 6.5% (624,000 pagos) son cuentas adicionales pendientes de cobrar, debido a que no se encuentran activas . Si tienes tu tarjeta y aún no le has dado uso, conoce cómo la puedes activar y otros detalles.

¿CUÁL ES EL MONTO DEL REEMBOLSO PARA CLASE MEDIA EN CALIFORNIA?

Los montos del reembolso van desde los US$200 hasta los US$1,050, previa declaración de impuestos de 2020 . Eso depende del estado civil y si hay dependientes. El dinero se entrega mediante depósitos directos y también a través de tarjetas de débito prepagadas. En total, de acuerdo con un informe de abril 2024, se hicieron depósitos directo a 7.2 millones de cuentas bancarias (valuadas en US$4,000,000,000) y otros 9.6 millones a tarjetas de débito (US$5,200,000,000). Sin embargo, hay 624,000 siguen sin usarse.

¿CÓMO PUEDO ACTIVAR MI TARJETA DEL REEMBOLSO POR INFLACIÓN EN CALIFORNIA?

De acuerdo con Money Network, para activar tu tarjeta debes:

Activa tu tarjeta de débito, configura tu PIN de 4 dígitos y consulta tu saldo llamando al 1.800.240.0223. Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

Revisa tu Acuerdo de titular de tarjeta, lista de tarifas y límites de transacciones.

Firma el reverso de su Tarjeta de Débito de Reembolso de Impuestos de Clase Media.

NOTA: Los fondos de las tarjetas se pueden transferir a una cuenta bancaria de tu elección .

Bloque HTML de muestra

¿CÓMO PUEDO SABER CUÁL ES EL SALDO DE MI REEMBOLSO DE CLASE MEDIA DE CALIFORNIA?

Para revisar tu saldo, tienes estas opciones:

En línea: revisa tu saldo e historial de transacciones en línea en cualquier en mctrpaid.com.

revisa tu saldo e historial de transacciones en línea en cualquier en mctrpaid.com. Por teléfono: llama al 1-800-240-0223 para escuchar su saldo e historial de transacciones utilizando nuestro sistema automatizado de respuesta de voz.

llama al 1-800-240-0223 para escuchar su saldo e historial de transacciones utilizando nuestro sistema automatizado de respuesta de voz. Aplicación móvil: descarga la aplicación móvil Money Network³ en App Store ® o en Google Play™.

Cheque de reembolso en California se otorgó como tarjeta de crédito a 9.2 millones de personas (Foto: FTB)

¿NO RECIBISTE EL REEMBOLSO EN CALIFORNIA?

SI no recibiste el reembolso o el cheque de reembolso se perdió o se dañó, comunícate con Franchise Tax Board (FTB) .

¿HASTA CUÁNDO PUEDO UTILIZAR LA TARJETA CON MI REEMBOLSO DE HASTA US$1,050?

Las tarjetas tienen una fecha de vencimiento que debes de revisar para saber hasta cuándo puedes utilizar este reembolso.