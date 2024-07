Los cheques de estímulo buscan dar una ayuda económica a diferentes grupos con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Se enfocan en emprendedores, así como hogares con bajos ingresos y recursos económicos y en subgrupos como gestantes y niños, por ejemplo. En el estado de Georgia se enfocan en una grupo étnico: mujeres afroamericanas con bajos salarios, pues existe una gran brecha con las demás poblaciones, lo cual les dificulta tener un crecimiento. Conoce los detalles del beneficio que alcanza los US$36,000 a lo largo de tres años.

La ayuda se otorga a través del programa de ingresos garantizados In Her Hands, que apunta que “las mujeres negras enfrentan una mayor inseguridad económica como resultado de barreras sistémicas como la desigualdad salarial y menos amortiguadores económicos que casi cualquier otro grupo demográfico en Georgia”.

Esta iniciativa, impulsada por una asociación con GRO Fund y GiveDirectly, es uno de los programas de ingresos garantizados más grandes del Sur, una región donde las mujeres de color enfrentan importantes barreras estructurales para la seguridad económica y la creación de riqueza.

De momento, In Her Hands viene aplicando una ayuda a 650 mujeres de US$850 mensuales durante 24 meses. Las beneficiarias, que reciben los depósitos desde 2022, pertenecen a Old Fourth Ward de Atlanta, así como los condados Clay-Randolph-Terrell del suroeste de Georgia, y la ciudad de College Park. Ahora el programa ha sido extendido. Conoce los detalles.

¿POR QUÉ AYUDAR A LAS MUJERES NEGRAS DE GEORGIA?

Es importante mencionar que las mujeres negras ganan US$0,63 por cada dólar que ganan los hombres blancos en Georgia. Además, el 38% de las afroamericanas en el Old 4th Ward de Atlanta viven en la pobreza, en comparación con el 26% de los hombres negros y el 8% de las mujeres blancas. En English Avenue y Vine City, barrios de mayoría negra, las mujeres representan el 54% de la población y casi la mitad de las mujeres viven en la pobreza. In Her Hands busca ayudarles a mejorar su calidad de vida con los ingresos adicionales, que podrán invertir en lo que necesitan, como renta, salud, alimentación y educación.

In Her Hands se está expandiendo a los vecindarios de English Avenue, Vine City, Bankhead y Washington Park de Atlanta (Foto: In Her Hands /Instagram)

¿CÓMO SERÁ LA ENTREGA DEL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,000 MENSUALES EN GEORGIA?

In Her Hands dará a 270 mujeres afroamericanas del estado de Georgia un total de US$36,000 durante tres años, sin condiciones de uso . Las beneficiarias podrán elegir cómo desean recibir sus pagos. Estas son las modalidades:

Modalidad 1 : US$1,000 por mes durante los 36 meses

: US$1,000 por mes durante los 36 meses Modalidad 2: US$800 por mes más un gran pago único que pueden recibir en el momento que elijan durante el programa de 3 años.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,00 MENSUALES EN GEORGIA?

Las mujeres, que serán seleccionadas al azar para recibir los beneficios mensuales del programa de ingresos garantizados, deben cumplir estos requisitos :

Ser mujer y mayor de 18 años.

Vivir dentro de los límites geográficos de los vecindarios de English Avenue, Vine City, Bankhead o Washington Park en el Westside de Atlanta.

Vivir en el doble del nivel federal de pobreza o por debajo de él. Esto supone unos US$30,000 para personas individuales y US$51,000 para una familia de 3 personas. Aquí consulta los umbrales de ingresos del nivel federal de pobreza.

No haber estado inscrita como participante en nuestras comunidades de Old Fourth Ward, Southwest Georgia o College Park. (Programa lanzando en 2022).

¿CÓMO POSTULAR AL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,000 PARA MUJERES EN GEORGIA?

Las solicitudes para la segunda fase de In Her Hands para los residentes de los vecindarios de English Avenue, Vine City, Bankhead y Washington Park fueron cerradas cerradas. Se realizaron del 15 de mayo al 3 de junio 2024. Sin embargo, existe la posibilidad de una nueva convocatoria, según el mismo programa, que invita a visitar la página www.thegrofund.org/apple y suscribirse a través del correo electrónico para recibir actualizaciones futuras sobre cuándo estará disponible la solicitud.