Aunque Target es una tienda minorista, eso no quiere decir que en sus diferentes locales no ofrezca cupones para sus clientes, quienes además de encontrar precios bajos, podrá disfrutar de una gran variedad de productos. Claro que somos conscientes de que esta cadena está por detrás de Wal-Mart, The Home Depot, Kroger, Sears Holdings Corporation y Costco; sin embargo, la variedad en sus diferentes departamentos es una de sus características. Pensando en ti, te damos a conocer los códigos de descuentos que lanzó para mayo de este 2024. Así que presta mucha atención.

Cabe precisar que el 1 de mayo de 1962, la compañía Dayton abrió la primera tienda de Target en Roseville, Minnesota. Luego cuatro tiendas más en el área metropolitana de Mineápolis en sus primeros cuatro años, poco a poco fue creciendo y se expandió en todo Estados Unidos.

¿CUÁLES SON LOS CÓDIGOS DE DESCUENTOS EN TARGET PARA MAYO DE 2024 EN ESTADOS UNIDOS?

A continuación, los códigos de descuentos en Target para mayor de 2024. Cabe precisar que la lista fue realizada por Solo Dinero.

Hasta 50% de descuento. Válido para comida, ropa, productos electrónicos y más. Solamente debes hacer clic en este enlace para que revises los anuncios semanales con detalles de las ofertas y descuentos. No requiere código promocional.

Válido para comida, ropa, productos electrónicos y más. Solamente debes hacer clic en este enlace para que revises los anuncios semanales con detalles de las ofertas y descuentos. No requiere código promocional. Para estudiantes de Estados Unidos. Los interesados sólo deben crear o iniciar sesión en una cuenta de Target para luego unirse a Target Circle de forma gratuita. Valida que eres estudiante con recibos de matrícula o hasta tu horario de clase. Esta oferta no requiere ningún código promocional.

Los interesados sólo deben crear o iniciar sesión en una cuenta de Target para luego unirse a Target Circle de forma gratuita. Valida que eres estudiante con recibos de matrícula o hasta tu horario de clase. Esta oferta no requiere ningún código promocional. Hasta US$50 de descuento. Esto aplica a pedidos de más de US$50, siempre y cuando pagues con una tarjeta Target Circle. Para obtenerla solamente debes registrarte. No requiere de ningún código promocional.

Esto aplica a pedidos de más de US$50, siempre y cuando pagues con una tarjeta Target Circle. Para obtenerla solamente debes registrarte. No requiere de ningún código promocional. US$100 de descuento en productos Apple. Válido para iPhones, AirPods, estuches, teclados, cargadores, cables, iPads, iWatches y EarPods. Tampoco requiere un código de descuento.

Válido para iPhones, AirPods, estuches, teclados, cargadores, cables, iPads, iWatches y EarPods. Tampoco requiere un código de descuento. Recibe US$5 cuando compres productos de belleza en Target. Solamente debes realizar un pedido por un monto de US$25 o más. Válido para jabones, rubores, bronceadores, semillas de chía, colágenos, correctores, champús secos, bebidas energéticas y más.

Solamente debes realizar un pedido por un monto de US$25 o más. Válido para jabones, rubores, bronceadores, semillas de chía, colágenos, correctores, champús secos, bebidas energéticas y más. 50% de descuento en ropa y accesorios. Puedes elegir todo tipo de prendas y accesorios de tu interés.

Puedes elegir todo tipo de prendas y accesorios de tu interés. 50% de descuento en artículos para cocina y comedor. Elige entre la variedad de cafeteras, freidoras, cafeteras, cierres con cremallera y más disponibles.