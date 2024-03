Ya no falta casi nada para la llegada del verano en Estados Unidos, motivo por el que todos los ciudadanos deben adelantar una hora sus relojes, un ajuste al que supondríamos están acostumbrados los ciudadanos del país norteamericano; sin embargo, no siempre es así. ¿Qué pasa con aquellos que sufren con esto? En los siguientes párrafos, te damos algunas pautas que debes seguir para que los próximos meses no te resulten una pesadilla.

Cabe mencionar que el cambio de horario en el país norteamericano es una práctica común con el fin de aprovechar la luz del día al máximo, lo que influye directamente en el menor uso de energía eléctrica. Quizá los primeros días cueste adaptarte, pero luego no sentirás nada.

El temor de una joven al saber que se acerca el horario de verano (Foto: Pixabay)

¿DE QUÉ MANERA ADAPTARTE AL CAMBIO DE HORARIO DE VERANO 2024?

A continuación, algunas sugerencias para que el cambio de horario de verano no afecte tu paz, tranquilidad, pero sobre todo tu salud. Estas fueron hechas por El Diario.

Anticipación y preparación. Para que no te afecte, lo mejor es ajustar tu reloj días antes del cambio de horario, de esta forma tu cuerpo y tu mente se adaptarán gradualmente.

Tener una rutina. Una vez que comienza el cambio de horario, trata de mantener una rutina de sueño; es decir, acostarte a la misma hora, lo mismo para levantarte.

Aprovechar la luz natural. Sal al aire libre ayuda a que te mantengas despierto y con energía, además de activar diversas hormonas que te mantendrán feliz.

Algunas personas no se adaptan al cambio de horario, por lo que comienzan a tener ansiedad (Foto: Pixabay)

Cambia tus hábitos antes de dormir. Si ya es momento de acostarte, no uses tu celular, ni mires cualquier dispositivo electrónico, pues solamente te distraerá y provocará que tu sueñe se altere.

El espacio donde duermes debe ser confortable. ¿Cómo quieres despertar con energía, si no tienes un ambiente adecuado? Una habitación oscura, fresca y a la que no entre mucho ruido, te dará un sueño satisfactorio.

No te exijas demasiado. Si aún no te adaptaste, los primeros días tendrás una sensación de incomodidad, por lo que sentirás fatiga y somnolencia. Toma las cosas con calma para poder estar en sintonía con todo.

En muchos casos, los relojes deberán ser adelantados (Foto: Pixabay)

