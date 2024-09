El Labor Day 2024 o Día del Trabajo es una de las fechas festivas más celebradas de todo septiembre. No solo se trata de una día para rendir tributo al trabajo realizado durante todo el año, sino también es el momento oportuno para realizar actividades o pasatiempos que no puedes llevar a cabo durante los días normales. ¿Eres de California y no sabes qué hacer este lunes 2 de septiembre? Pues, te lo cuento en esta nota.

Como bien sabes, el Labor Day 2024 se realiza todos los primeros lunes de septiembre en USA. Y aunque existen decenas de planes por realizar durante este día festivo, debes tener en cuenta que existen ciertos servicios que no funcionarán con normalidad.

Aunado a ello, podrás encontrar un sinfín de ofertas en algunas de la minoristas más importantes de todo Estados Unidos como Costo, Walmart o Amazon. ¿Dejarías pasar esta oportunidad ?

Labor Day es un día festivo en USA para conmemorar el trabajo realizado a lo largo del año (Foto: Pinterest)

Eso sí, uno de los estados con mayor diversidad de actividades es California, ciudad en la que puedes pasar el 2 de septiembre de la mejor manera posible.

LABOR DAY 2024 EN CALIFORNIA: ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDES HACER DURANTE EL DÍA DEL TRABAJO?

Visitar Santa Mónica

Ubicada en la zona costera al oeste de Los Ángeles, la ciudad destaca por su variada oferta de entretenimiento para toda la familia. En el muelle de Santa Mónica se encuentran el parque de diversiones Pacific Park, el Carrusel Looff Hippodrome y el Acuario del Muelle de Santa Mónica.

Ir de paseo por Santa Bárbara

Santa Bárbara, con su ubicación entre las montañas de Santa Ynez y el océano Pacífico en la costa central de California, te brinda una extensa oferta de actividades para disfrutar al aire libre. Esta zona destaca por ser la favorita de los más jóvenes y parejas aventureras.

La calidez de sus playas lo hace uno de los sitios turísticos más populares de todo California (Foto: Pexels)

Laguna Beach

Esta pintoresca ciudad costera en el condado de Orange destaca por su serenidad y la notable inclinación artística de su comunidad. ¿Te gusta el arte y la naturaleza? Pues, Laguna Beach podría ser el sitio esperado este lunes 2 de septiembre.

Balboa Island

En el puerto de Newport se encuentran tres islas artificiales o alteradas, ofreciendo una variada selección de actividades familiares.

Hollywood

El área más conocida de Los Ángeles cuenta con una amplia gama de opciones recreativas. Desde ver el famoso letrero de Hollywood y caminar por el Paseo de la Fama hasta explorar los estudios de Paramount y Warner Bros, hay muchas atracciones para disfrutar.

Hollywood es uno de los lugares turísticos más visitados de California (Foto: Pexels)

Foddieland

El festival gastronómico al aire libre, que evoca la atmósfera de los mercados nocturnos asiáticos, ofrecerá más de 170 vendedores, de acuerdo con la información disponible en su sitio web. Los boletos tienen un costo de 7,50 dólares por persona y se pueden adquirir en línea.

La actividad está disponible desde el viernes 30 de agosto de 3 p. m. a 10 p. m., y estará abierta hasta este domingo 1 de septiembre.

Si te gustó este artículo, acá te recomendamos otros que se han escrito en MAG sobre el festivo federal en Estados Unidos y que son de los más leídos: