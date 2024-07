Cuando una persona se jubila puede sentir varias cosas. Si bien hay quienes se emocionan se emocionan con dejar de trabajar y descansar durante sus años dorados, hay quienes viven lo contrario, ya que sufren un verdadero dolor de cabeza porque ya no tienen el ingreso de sus empleos y lo que reciben del Seguro Social no es lo que hubieran deseado, así que tienen que ver cómo cubrir sus gastos, más aún si no ahorraron el dinero suficiente para esta nueva etapa en sus vidas. En otras palabras, para muchos es una odisea.

La planificación financiera durante la jubilación va más allá de acumular suficientes ahorros, pues también implica, por ejemplo, estrategias inteligentes para minimizar la carga fiscal de todos los años y así evitar que el dinero se esfume más rápido. Una de las tácticas más efectivas es la estrategia de los depósitos, también conocida como la estrategia del cubo, que divide los ahorros de jubilación en diferentes categorías según el plazo de inversión y el nivel de riesgo. Esto lo asegura el portal GOBankingRates, que habló con varios expertos sobre la materia.

Durante la jubilación, muchos pueden reducir gastos para tener más ganancias (Foto: Freepik)

LA ESTRATEGIA DEL CUBO DURANTE LA JUBILACIÓN

División Estratégica de los Fondos

Según Rhett Stubbendeck, director ejecutivo de Leverage Planning, la estrategia de los depósitos consiste en dividir los ahorros en tres segmentos distintos: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. “Esto asegura liquidez inmediata para necesidades urgentes, mientras permite que las inversiones a largo plazo continúen creciendo”, señaló Stubbendeck en una entrevista reciente.

Paul Carlson, contador público y socio gerente de Velocity, detalló los plazos recomendados para cada segmento: “El primer grupo cubre los gastos de los próximos 1 a 3 años, con inversiones seguras como CDs y bonos a corto plazo. El segundo grupo está destinado a los años 4 a 10, permitiendo algo más de riesgo con bonos a largo plazo y acciones preferentes. Finalmente, el tercer grupo, para 10 años o más, está compuesto por inversiones de crecimiento más arriesgadas como acciones ordinarias”.

Beneficios de la Estrategia del Cubo

Esta metodología no solo asegura una planificación financiera robusta, sino que también optimiza la carga fiscal. Erik Krom, presidente de Clear Creek Advisors, explicó: “La clave es adaptar esta estrategia al nivel impositivo actual y proyectado para la jubilación. Si se anticipa un aumento de impuestos, podría ser prudente invertir más en fondos libres de impuestos ahora, mientras que si se espera una reducción impositiva, se puede diferir el pago de impuestos para el futuro”.

Robb Hill, consultor financiero de R Hill Enterprises, Inc., enfatizó que la estrategia del cubo asegura la gestión efectiva de activos: “Esto garantiza que las necesidades de ingresos a corto plazo se cumplan sin depender de la venta de inversiones a largo plazo durante periodos de baja en el mercado”.

Optimización Tributaria

Reducir la carga fiscal durante la jubilación es crucial para preservar los ingresos. Justin Godur, fundador de Capital Max, destacó cómo retirar fondos de diferentes categorías puede gestionar de manera efectiva los ingresos tributables: “Por ejemplo, retirar dinero de cuentas a largo plazo durante años de ingresos más bajos puede minimizar las obligaciones fiscales”.

Erik Krom añadió una perspectiva más amplia sobre la planificación fiscal: “A menudo, la estrategia convencional busca minimizar los impuestos actuales, pero la estrategia del cubo promueve una visión más holística. Pagar impuestos ahora puede ser preferible a enfrentar una factura fiscal considerable en la jubilación, especialmente si se prevé un aumento en la tasa impositiva”.

Consideraciones Finales

Finalmente, es esencial tener en cuenta los impuestos al planificar la jubilación. Los cambios en la legislación fiscal pueden afectar significativamente la rentabilidad de las inversiones. “Es crucial trabajar con profesionales financieros que comprendan las implicaciones fiscales de las inversiones”, advirtió Krom, subrayando la importancia de una asesoría experta para optimizar la planificación fiscal y maximizar los ingresos disponibles durante la jubilación.

En conclusión, la estrategia de los depósitos no solo proporciona seguridad financiera a los jubilados, sino que también representa una herramienta efectiva para gestionar y reducir los impuestos a lo largo de los años dorados. Al adoptar esta metodología estructurada y proactiva, los jubilados pueden asegurar una gestión financiera estable y minimizar el impacto de los impuestos sobre sus ahorros acumulados con tanto esfuerzo.