La ampliación del Parole in Place por parte del gobierno de Joe Biden estaba dirigida para beneficiar a más de 500,000 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, junto a 50 mil hijos no ciudadanos, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano. Desde el lunes 19 de agosto, había empezado a recibir solicitudes para residencias temporales y posterior opción de obtener la Green Card. Sin embargo, desde el 26 de agosto, se ha paralizado y te contamos las razones.

Pero antes debes saber que, para aplicar a esta extensión del programa de inmigración, también conocida como Keeping Families Together (Mantener a las familias unidas), se debe cumplir algunos requisitos establecidos previamente.

La iniciativa de Biden estaba dirigida a personas casadas con ciudadanos estadounidenses antes del 17 de junio de 2024 y que hayan vivido en el país por lo menos diez años. De esta forma, no solo puedes residir de manera legal sino también tener un permiso de trabajo y, luego, poder postular a la residencia permanente.

De igual forma, los hijos no ciudadanos pueden acogerse a este programa y hacer el trámite de su residencia permanente legal sin estar obligado a salir de Estados Unidos para ser procesado en un consulado estadounidense en el extranjero por un periodo que podía convertirse antes en varios años.

Un grupo de inmigrantes a la espera de que acepten sus solicitudes (Foto: AFP)

¿POR QUÉ EL PAROLE IN PLACE HA SIDO SUSPENDIDO?

La ampliación del programa Parole in Place, promovida por el presidente Joe Biden, ha sido suspendida por el juez J. Campbell Baker, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, ante la impugnación de 16 estados republicanos, liderados por el fiscal general Ken Paxton de Texas.

El juez Baker aceptó la solicitud al considerar que los cuestionamientos de los estados eran válidos, ya que ponen en entredicho la decisión del gobierno de Biden sobre la política de inmigración sin una consulta en el Congreso.

“Las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más minuciosa de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, señaló el letrado designado anteriormente por el expresidente y actual candidato Donald Trump.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS SOLICITUDES DEL KEEPING FAMILIES TOGETHER?

De esta manera, aunque no se paralizaron las solicitudes, los procesos de los trámites administrativos del Keeping Families Together (Mantener a las familias unidas), la ampliación del establecido Parole in Place de Obama, sí quedarán en pausa durante 14 días desde el lunes 26 de agosto, hasta que el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas comunique su decisión final sobre este programa de inmigración.