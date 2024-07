Durante los últimos años de la vida laboral en Estados Unidos, uno ya empieza a prestarle muchísima atención al Seguro Social, pues hay mucha cercanía a jubilarse. Si bien lo que se reparte a los pensionistas no es una cifra muy alta y muchas veces no alcanza para vivir todos los meses, es un ingreso que ilusiona bastante, ya que es una especie de “recompensa” por todos los años trabajados, aunque en realidad es una retribución por haber aportado por tanto tiempo hasta el momento de que decida tomarse su merecido descanso.

Evidentemente, entre más hayas ganado durante tus años como empleado, más has estuviste aportando al Seguro Social y, por ende, tu pensión será más alta, aunque es preciso manifestar que hay un tope máximo. Por otro lado, si ganas un sueldo bajo a lo largo de esos años, en tu jubilación no esperarás una cifra elevada, así que es probable que el monto que se te entrega por parte del Seguro Social no cumpla con tus expectativas y tendrás que hacer malabares para conseguir un dinero que sí te permita subsistir cada mes.

En ese sentido, muchas veces nos hemos preguntado cuánto es la cantidad máxima que reparte el Seguro Social a los jubilados, pero también nos hemos cuestionado, por lo contrario, es decir, la cifra mínima que entrega. Es casi imposible determinar el monto exacto de la persona que recibe menos dinero, pero hay estimaciones que nos permiten tener mayores luces al respecto.

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL PAGO MÁS BAJO DE JUBILACIÓN EN ESTADOS UNIDOS?

El Seguro Social en Estados Unidos es un pilar fundamental para la jubilación, pero los pagos pueden variar significativamente según los ingresos de cada individuo a lo largo de su vida laboral. Para los bajos ingresos, el beneficio mensual promedio de jubilación es inferior al promedio general. Para aquellos con ingresos más bajos durante su etapa de trabajador, los beneficios pueden no ser suficientes para cubrir todos los gastos en la edad dorada. Por lo tanto, es crucial considerar otras fuentes de ingreso para complementar la pensión.

Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), los beneficiarios que tienen ingresos más bajos y que se retiran a los 65 años pueden esperar recibir aproximadamente US$1,235 dólares al mes como beneficio de su pensión. Esto se calcula basándose en un historial de trabajo que refleje ingresos que equivalen al 45% del salario promedio nacional. El monto mensual mencionado es de alrededor de dos tercios del beneficio promedio de US$1,864.52 dólares al mes reportado en marzo de 2024.

Este análisis destaca la importancia de la planificación financiera en la vida laboral para asegurar una jubilación cómoda y establecer expectativas realistas sobre los beneficios del Seguro Social según los ingresos obtenidos, así que se recomienda no esperar una pensión altísima si no aportó mucho dinero al Seguro Social durante su etapa como trabajador. Recordemos que, entre más alto haya sido tu salario, más alta será tu jubilación.

La Administración del Seguro Social es la encargada de realizar los pagos a los pensionistas en Estado Unidos (Foto: AFP)

¿CÓMO SE CALIFICA PARA RECIBIR UNA PENSIÓN EN ESTADOS UNIDOS?

Es importante destacar que los pagos de jubilación están determinados por los años de trabajo y los ingresos reportados durante la carrera laboral de cada individuo. Para calificar para los beneficios del Seguro Social, se requieren al menos 10 años de trabajo o 40 créditos, y el cálculo se basa en los ingresos mensuales promedio indexados durante hasta 35 años de trabajo. En otras palabras, si trabajaste poco tiempo y con un salario bajo, tu pensión será insuficiente para llevar una vida tranquila.