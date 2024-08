Como bien sabemos, tener opulencia en Estados Unidos es un tema ampliamente relativo debido al costo de vida en cada estado en particular. Por lo general, las zonas con un elevado costo de vida suelen ser las grandes ciudades, como Nueva York o Los Ángeles, entre otras. ¿Quieres saber cuáles son las ciudades de USA en las que necesitas más dinero para ser considerado ‘rico’? No pierdas tiempo y descúbrelo en esta nota que he preparado para ti. ¡Créeme que te sorprenderá!

La vida en Estados Unidos es mucho más complicada de lo que uno cree. Si bien es conocido como el país de las oportunidades, los altos costos de vida hacen que cada estado federado maneje sus propios índices y hábitos de consumo, a fin de reconocer mejor el promedio necesario que uno necesita para poder vivir cómodamente dentro de sus fronteras.

Por ello, la Encuesta Anual de Riqueza Moderna de 2024, la cual es realizada por la empresa Charles Schwab, dio a conocer que se necesita al menos unos US$2,5 millones como patrimonio para ser considerado una persona rica. No obstante, existen diferencias en los más de 45 estados.

Tengamos en cuenta que esta encuesta fue llevada a cabo en un universo de 1000 norteamericanos de entre 21 y 75 años en marzo de este año. Los resultados arrojaron que la estimación que tienen las personas respecto a la cantidad que uno debe poseer para volverse rico aumentó considerablemente, ya que durante el periodo anterior dicha cifra se estimaba en unos US$2,2 millones.

Las ciudades de USA poseen costos de vida independientes (Foto: Pexels)

Aunque esa cantidad refleja un promedio a nivel nacional, es bien sabido que ciertas ciudades en el país son considerablemente más caras que otras, lo que llevó a variaciones notables en la percepción de lo que se necesita para ser ‘rico’ en lugares como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y San Diego.

ESTA ES LA CIUDAD DE USA EN LA QUE SE REQUIERE MÁS DINERO PARA SER CONSIDERADO RICO

Sobre este estudio, se puede deducir qué en San Francisco, California, se sitúan a las personas que consideran que se necesita más dinero respecto a otros estados para ser considerados ricos. De hecho, podemos dar cuenta que la cifra estimada volvió a aumentar considerablemente, ya que aquí se necesita unos US$4,4 millones como patrimonio para entrar a ese grupo de personas opulentas. Tal cifra, según CNBC, representa el monto más alto entre las 12 metrópolis principales encuestadas.

Pero, ¿a qué se debe esto? Pues, si fungimos de economistas, todo se derivaría en el costo de vida que un ciudadano necesita para pasar sus días aquí:

Existe una cantidad mínima de dinero que se debe tener para ser considerado ‘rico’ (Foto: Pexels)

Zillow estima que, en esta ciudad californiana, el precio promedio de una casa es de US$1,290,350, y el alquiler se calcula en US$3,300, mientras que a nivel nacional, el valor medio de las viviendas en venta es de US$362,481 y el de las propiedades en alquiler se establece en US$2,108.

¿CUÁNTO ES EL GASTO PROMEDIO DE UNA FAMILIA EN USA?

El ingreso medio por hogar en USA puede alcanzar los US$74,580 en 2022. Tales métricas son parte de los ingresos por familia y otros miembros mayores de 15 años que residen el hogar.

