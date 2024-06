La ciudad que lidera la lista de las más felices del mundo es Århus, en Dinamarca, dejando de lado a las urbes de Estados Unidos, en casilleros más abajo. Sin embargo, hay una que sí forma parte de las 37 más felices a nivel internacional, en una sección denominada como “Oro” por parte del Institute for Quality of Life. Los resultados han ido de la mano de las políticas públicas que buscan la felicidad de sus residentes, desde la economía hasta la movilidad diaria.

“Dado que toda ciudad es un paisaje en movimiento, su actividad debe verificarse periódicamente, especialmente en lo que respecta a la calidad de los servicios públicos prestados y al conocimiento local, en respuesta a los nuevos desafíos que surgen”, dice la presentación del estudio realizado en todo el mundo.

Este trabajo anual se debe actualizar porque los contextos y condiciones políticas cambian regularmente en las ciudades de todo el mundo. Por ello, medir el nivel de felicidad de las sociedades es una tarea ardua pero consistente.

“Lo hacemos todos los días y publicamos una vez al año. Cada año tiene sus altibajos, al igual que el anterior: desde la polémica relacionada con la IA hasta los diversos conflictos y polarizaciones calientes y frías en todo el mundo, las réplicas de la pandemia como el bienestar mismo avanzando hacia el centro del debate público, digno de gratitud, pero todavía no lo suficientemente inclusivo”, dice la web del Institute for Quality of Life.

Basilica of Saint Mary es uno de los monumentos más conocidos de Minneapolis (Foto: Pixabay)

¿CUÁL ES LA ÚNICA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS QUE ESTÁ ENTRE LAS 37 MÁS FELICES DEL MUNDO?

Minneapolis es la única ciudad de Estados Unidos que aparece en el ranking de las 37 más felices del mundo, una lista elaborada por el Institute for Quality of Life, en 2024. La localidad de Minnesota se encuentra en el puesto 18, dentro de la sección “Oro” de los resultados.

Mientras que Boston, Baltimore, Washington D. C., San Francisco y Salt Lake City se encuentran en las posiciones 38, 57, 85, 114 y 145, respectivamente. A estas le siguen Madison (167), Pittsburgh (190), Rochester (214) y Portland (237).

La lista, en total, contempla a 250 ciudades felices a nivel internacional, de las cuales se ha considerado un compromiso con el incremento de la felicidad de mano de la educación, políticas inclusivas, movilidad, economía, protección del medio ambiente y la innovación.

Y que estas características de las ciudades, además, “sean visibles en las soluciones implementadas, tangibles para los residentes y que tienen un impacto directo en su calidad de vida”.

LISTA “ORO” DE LAS CIUDADES MÁS FELICES DEL MUNDO