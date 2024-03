El domingo 31 de marzo empieza la Pascua 2024 en Estados Unidos, por lo que muchos se han preguntado cuáles son las tiendas que abrirán sus puertas en una fecha especial para la comunidad católica. Se ha llegado a pensar que, al igual que en América Latina, en EE.UU. también dan feriado o asueto en esas fechas, lo que ocasiona el cierre temporal de los negocios. La verdad es que suele ser diferente y sí hay muchos establecimientos comerciales que atienden con normalidad incluso el Domingo de Pascua. Te cuento cuáles estarán funcionando con normalidad y cuáles no.

La Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo, después de ser crucificado, y luego siguen cuarenta días conocidos como Cuaresma en la religión católica. Este periodo de reflexión y fe tiene diversas celebraciones, lo que implica también hacer compras con tiempo.

“La Pascua se ha fusionado con las celebraciones paganas de primavera. Las tradiciones populares incluyen la visita del Conejo de Pascua, un símbolo popular de la primavera que lleva huevos que simbolizan la nueva vida. (...) La búsqueda de huevos de Pascua, la decoración de huevos y el consumo de dulces son una gran parte de las vacaciones de Pascua modernas”, dice National Geographic.

¿CUÁLES SON LAS TIENDAS QUE ABRIRÁN EN DOMINGO DE PASCUA 2024?

Los establecimientos comerciales del rubro de comida y otros enseres sí estarán abiertos durante el domingo de Pascua 2024, el 31 de marzo, como Walmart, Target y Costco, entre otras, de acuerdo a USA Today.

Target es una de las cadenas de tiendas más grandes de Estados Unidos (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LAS QUE CERRARÁN EN PASCUA?

El Servicio Postal de Estados Unidos no brindará su servicio para transacciones minoristas y no hará entregas regulares (correo residencial y comercial) el domingo 31 de marzo, durante el comienzo de la Pascua 2024. Sin embargo, el Priority Mail Express sí funciona los 365 días del año.

Mientras que la United Parcel Service (UPS) tampoco tendrá servicios de recepción y entrega el domingo, con la excepción del UPS Express Critical, que no detiene su funcionamiento a lo largo del año.

FedEx tampoco brinda servicios el domingo y sus horarios se modificarán en Pascua, por lo que se recomienda revisar los horarios de los locales cercanos. El FedEx Custom Critical sí estará en funcionamiento.

Por otro lado, las sucursales de JPMorgan Chase estarán cerradas el domingo 31 de marzo. Capital One, en tanto, sí abrirá sus puertas en Semana Santa y Pascua, con la excepción de los locales ubicados en centros comerciales: Capital One Café en Stonebriar Center en Frisco, TX, Capital One Café en Westfield UTC en San Diego, CA y Capital One Café en Victoria Gardens en Rancho Cucamonga, CA.

Bank of America, como es usual, tiene sus locales cerrados durante los domingos, sin excepción. Por su parte, Wells Fargo tendrá algunas sedes abiertas durante el 31 de marzo. Puedes revisar cuáles son en la página web de la compañía.