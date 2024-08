Dentro de los billetes que circulan en USA, existen varios ejemplares que son verdaderas obras de arte para los coleccionistas y amantes de la numismática. Algunas de estas piezas destacan por su año de acuñación o detalles en el número de serie, haciendo que su valor dentro de la casa de subastas se eleve exponencialmente y pueda llegar a valer varios miles de dólares. Un caso en concreto es el billete de US$100, el cual llega a ser valorizado en hasta US$1,000 debido a detalles muy particulares como los que te contaré en esta nota.

Dentro del colectivo imaginario estadounidense, los billetes de US$100 son también llamados “Benjamin” o “Franklin”, esto en clara alusión a la figura del expresidente que sale en el papel efectivo. Y aunque a día de hoy sea una de las nominaciones más comunes a la hora de realizar transacciones comerciales, lo cierto es que algunos de estos ejemplares guardan un secreto numismático.

Los billetes de US$100 son una de las piezas más comunes en todo USA (Foto: Pexels)

Eso sí, para poder ser dueño de uno de estos billetes, se necesita demasiada concentración y no caer en la ansiedad. En este caso en específico, el valor de este billete se elevará considerablemente debido al número de serie que tenga impreso.

BILLETES DE US$100 QUE PUEDEN VALER VARIOS CIENTOS: ¿CÓMO IDENTIFICAR CHEQUES RAROS CON EL NÚMERO DE SERIE?

Conocidos como los “Fancy Serial Numbers”, estos ejemplares suelen revalorizarse debido al exclusivo número de serie que poseen a lo largo de todo el anverso. Son ocho dígitos y son características propias de cada pieza.

Recuerda que se pueden combinar con otras letras y números que sirven de identificación al año de la serie a la que pertenece el billete y el lugar donde fue acuñado. Vale precisar que este número de serie se imprime dos veces, por lo que tendrás dos oportunidades de notar estos detalles.

El número de serie determinará el valor real de una pieza de US$100 (Foto: Reddit)

Ahora bien, nosotros buscamos un número de serie exclusivo, conocido en el mundo de los coleccionistas como fancy serial number. ¿Cómo identificarlos? Pues, aquí te traigo un listado de 15 categorías diferentes, de acuerdo al portal MyCurrencyCollection:

Número de serie bajo.

Números de serie altos.

Número de serie sólido.

Números de serie de escalera ascendente y descendente.

Número de serie binario/verdaderamente binario.

Siete números de serie consecutivos: siete números finales.

Número de serie de repetición.

Número de serie de súper repetición.

Número de serie de cuádruple doble.

Número de serie de radar repetido.

Número de serie de radar binario.

Número de serie de radar.

Número de serie 7 en fila y 7 de un mismo tipo.

Número de serie trinario.

Número de serie Fecha/Cumpleaños.

¿CUÁL ES EL EJEMPLAR DE US$100 QUE PUEDE VALER 10 VECES SU PRECIO NOMINAL?

Conociendo ya los factores que influyen en el valor de un billete de colección, es momento de buscar números de serie bajos. Estos se caracterizan por comenzar con cinco o más ceros. Mientras más ceros tenga al principio, mayor será el valor que puede alcanzar tu billete.

Por lo tanto, para que tu billete de US$100 llegue a valer US$1,000 o más, debe tener 7 ceros y un único número; es decir, algo como 00000001, 00000002, 00000003, 00000004, entre otros.

Según un video de The Coin Channel en TikTok, estos billetes pueden alcanzar un valor superior a US$1,500 en sitios de subastas; una razón más para revisar cuidadosamente cada billete de US$100 que recibas.

Si no llegas a encontrar un billete fancy con un número de serie bajo, no te preocupes. También puedes buscar ejemplares con varios ceros. Aunque no sean tan valiosos, te permitirán ganar un poco de dinero extra. Por ejemplo:

00000XXX: US$30 – puede valer hasta US$75

000000XX: US$100 – puede valer hasta US$$300

Antes de gastar dinero en un servicio de calificación profesional, verifica con un comerciante o coleccionista especializado si tu billete de US$100 tiene valor especial. Esto te permitirá determinar si puedes obtener más dinero del billete de lo que representa su valor nominal.

Si te ha gustado esta nota, te recomiendo darle un vistazo a los siguientes artículos que seguro serán de tu agrado: