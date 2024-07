Si bien, los cheques de estímulo ayudan económicamente a las familias estadounidenses que atraviesan crisis financieras o a las que no les alcanza el dinero, ¿sabías que no siempre puedes quedarte con el monto final? Resulta que debes pagar una cantidad correspondiente a impuestos, así que si pensabas que la cifra que te llegaba era completa para ti, no es del todo cierto, pero ¿cuáles son estos? En los siguientes párrafos te lo precisamos.

Cabe mencionar que estos son pagos directos del gobierno federal cuyo monto varía según factores como el ingreso bruto ajustado, el estado civil y el número de dependientes.

LOS CHEQUES DE ESTÍMULO DE REEMBOLSOS QUE DEBEN PAGAR IMPUESTOS OBLIGATORIAMENTE

A continuación, la lista de cheques de estímulo de reembolsos que deben pagar impuestos, de acuerdo con Solo Dinero:

CHEQUE DE REEMBOLSO EN ARIZONA

El Cheque de reembolso de Arizona recibió el nombre oficial de Reembolso fiscal para familias de Arizona. Aquí se encontraban personas que adeudaron un mínimo de US$1 en impuestos durante años fiscales anteriores.

El beneficio llegaba hasta US$750, correspondientes hasta tres dependientes menores de 17 años. Pero si era mayor se le otorgaba US$100 por cada uno.

Se sabe que ya culminó la entrega, pero el Internal Revenue Service (IRS, por sus siglas en inglés) precisó de que al ser un ingreso gravable, deberá ser notificado en la próxima declaración de impuestos para el pago correspondiente.

CHEQUE DE REEMBOLSO EN MAINE

El cheque de reembolso de Maine se otorgó en invierno a quienes presentaron su declaración de impuestos sobre la renta personal para el año 2021. Pueden recibirlo los que fueron residentes a tiempo completo de dicho estado antes del 31 de octubre de 2022, no sólo ello, también haber sido declarados dependientes en la declaración de impuestos de otra persona, precisa el mismo sitio web.

Se sabe que los beneficiarios solteros pudieron recibir US$450, mientras las parejas casadas obtuvieron US$900.

Al igual que el reembolso anterior, el IRS también precisa que este también debe pagar impuestos.

CHEQUE DE REEMBOLSO EN MINNESOTA

El cheque de reembolso de Minnesota otorgó pagos de US$1,300 a los hogares. Si en cada familia había un dependiente elegible, el monto aumentaba US$260, por lo que se podía pedir el beneficio hasta para tres dependientes.

Se sabe que este pago fue entregado automáticamente por el Departamento de Ingresos.

En tanto, el IRS también informó que los beneficiarios al cheque también debían pagar impuestos.