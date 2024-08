Costco es una de las tiendas favoritas de muchos ciudadanos estadounidenses, quienes no dudan en ir a realizar todo tipo de compras por las grandes ofertas que brinda durante todo el año. Si bien, es una gran alternativa, expertos recomiendan no comprar cosas aquí en caso tengas pensado ahorrar. En esta nota, te detallamos cuáles son estos productos.

Cabe precisar que esto dependerá si tienes una familia pequeña o vives solo, incluso si no tienes espacio para guardar lo que adquieres, pues en la mayoría de los casos terminarías echando a la basura tus compras por la falta de espacio, algo que nadie quiere.

LOS SEIS PRODUCTOS QUE NO DEBES COMPRAR EN COSTCO SI TIENES PENSADO AHORRAR

De acuerdo con Su-Jit Lin, escritora gastronómica de Eating Well, hay siete productos que no deberías comprar en Costco. Ellos son:

Leche. Aunque el precio del galón en Costco cuesta menos de 4 dólares, si lo adquieres en una tienda común y corriente podrías ahorrar medio dólar. Pero si igual decides comprarlo aquí, no olvides ver su caducidad, no vaya a ser que el tiempo pase rápido y no lo termines de consumir, por lo que tendrías que botarlo. Asimismo, puedes conseguir leche en medio galón.

Pan de sándwich. Por dos paquetes su precio está entre 5 y 7 dólares, pero de acuerdo a la marca, desembolsarías más dinero. En tiendas como Publix y Kroger, además de ofertas 2x1, puedes comprar una sola bolsa a US$2,15. Un gran ahorro, además de ayudarte a evitar que aparezca moho en el que no hayas consumido a tiempo.

Ensaladas en bolsas. En Costco podrás encontrar un kit de tamaño super grande de US$7 a US$9. Si vives solo o tienes una familia muy pequeña, en varias ocasiones las desecharás si no las terminas, lo peor es si está aliñada, ya que su tiempo de conservación caduca rápido. Lo mejor es adquirirlas en otro lugar y de menor tamaño, incluso puedes comprar verduras sueltas a tu elección en un mercado.

Pollo crudo. Los paquetes de pechugas o muslos sellados al vacío están a unos US$3 la libra en Costco, pero si vas a un supermercado cualquiera lo encontrarás a US$2 y tú mismo podrás separarlo en porciones.

Hierbas y especias. Si eres de las personas que las compran en cantidad, pero las usa poco a poco, ten en cuenta que con el paso de los días, lo único que lograrás es que pierdan su potencia, color y sabor. Por tanto, terminarás desechándolas.

Sopa enlatada. Aunque en Costco puedes conseguir paquetes de ocho, ten en cuenta que su precio varía en un supermercado, ya que este se reducirá hasta en 25 centavos. Lo mejor es ir a una tienda cualquiera para poder surtirla y no adquirir en bloque de un mismo sabor.

Cereal. Dos bolsas de gran tamaño cuestan entre 7 y 14 dólares en Costco. Lo mejor es ir a los supermercado porque alternan entre diversos cereales, incluyendo los de marcas principales: General Mills, Kellogg’s y Post. Varios de estos fabricantes ofrecen cupones digitales para que puedas ahorrar en una siguiente compra, pudiendo llegar a compara una caja a sólo US$1,50.