¿Cuánto se necesita para ser rico en Estados Unidos? Los resultados de la Encuesta sobre la Riqueza Moderna arrojan resultados sobre de cuánto debe ser el valor neto de tu patrimonio para ser considerado así.

El sondeo, que se realiza cada año, desde 2016, este 2023 encuestó a un total de mil estadounidenses de entre 21 y 75 años que viven en 12 de las áreas metropolitanas de EEUU. El estudio se realizó de manera virtual del 1° al 13 de marzo de este año.

Hay que dejar claro que el costo de vida en todos los estados no es el mismo y los salarios tampoco, por eso para ser rico no se requiere la misma cantidad de millones en San Diego, California; que en Houston, Texas. Y, para muchos, se afortunado, no es sinónimo de tener llena la cuenta bancaria.

¿CUÁNTO SE NECESITA PARA SER RICO EN ESTADOS UNIDOS?

La Encuesta de riqueza moderna de 2023, realizada por Charles Schwab, preguntó a los mil entrevistados sobre temas de ahorro, gasto, inversión y riqueza. Al momento de preguntarles sobre cuánto dinero necesita una persona para ser considerada rica, la mayoría coincidió en que deberían contar con US$2,2 millones en promedio en su patrimonio neto. Sin embargo, un análisis más amplio detalla que esa cifra no es suficiente para quienes viven en ciudades como Nueva York, Denver o Washington DC. A continuación, mira la lista:

San Francisco: US$4,7 millones Ciudad de Nueva York: US$3,3 millones Sur de California (incluidas Los Ángeles y San Diego): US$3,5 millones Seattle: US$3,1 millones Washington, DC: US$3 millones Boston: US$2,9 millones de dólares Denver: US$2,5 millones Phoenix: US$2,4 millones Chicago: US$2,3 millones Dallas: US$2,3 millones Atlanta: US$2,3 millones Houston: US$2,1 millones.

NO TODO ES DINERO: ¿QUÉ ES LA RIQUEZA PARA LOS ESTADOUNIDENSES?

El análisis de la encuesta arrojó que muchas personas no definían la riqueza por sus recursos económicos, sino que la relacionaban a aspectos familiares o de salud. El 48% de los encuestados aseguraron que ya se sentían ricos, a pesar de contar con un patrimonio neto promedio de US$560 mil, lo que representa casi una cuarta parte de los US$2,2 millones que se necesitan para ser considerados ricos, según la investigación

“Le preguntamos a mil estadounidenses qué significa la riqueza para ellos y descubrimos que no la miden en términos de dólares, sino en cosas como tener relaciones satisfactorias y experiencias con su familia y amigos, buena salud e incluso flexibilidad profesional”, declaró Abel Oonnoonny, vicepresidente y consultor financiero sénior de la sucursal de Midtown de Charles Schwab en Nueva York, a The Post.

Las buenas experiencias y tiempo con seres queridos hacen sentir afortunados a muchos (Foto: Pixabay)