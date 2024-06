Si eres de las personas que tiene una cuenta corriente, ¿te has puesto a pensar cuánto dinero como máximo debes tener ahí? Aunque consideres que lo mejor siempre es llevar un buen monto, lo cierto es que esto podría traerte varios inconvenientes; y no nos referimos a que seas víctima de estafa, que también es un riesgo. En los siguientes párrafos, te contamos el poderoso motivo por el que no deberías tener más de US$3,000 en ella; así que presta mucha atención.

Cabe mencionar que una de las ventajas de tener dinero en tu cuenta corriente o también llamada cuenta de queches es que puedes disponer de él para tus necesidades diarias, además de ofrecer varias maneras de realizar pagos y retiros.

Si bien, una cuenta corriente te facilita para realizar compras en cualquier momento, debes tener mucho cuidado (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ NO TENER MÁS DE US$3,000 EN TU CUENTA CORRIENTE?

El monto máximo de US$3,000 que una persona debe tener en su cuenta de ahorros fue proporcionado por Rachael P., una experimentada cajera de banco, que fue consultada por GOBankingRates.

La razón principal por la que no se tiene que superar esa cantidad en dicha cuenta es porque no genera interés. “¿Por qué dejarías US$10,000 ahí sentados sin hacer nada?”, señaló. Y es que para ella y muchos especialistas, ese dinero está destinado para que se gaste en un corto plazo. Debido a ello, si se tiene una suma mayor, lo mejor sería destinarla a otra cuenta que le genere ganancias.

Otro punto importante por la que no se debe contar con un gran monto en la cuenta corriente es porque al tener acceso fácil a toda esa cantidad, podemos hacer compras o consumos compulsivos, sin medir cuánto realmente estamos gastando.

No sólo ello, ya que si vemos cómo varias entidades bancarias ofrecen bonos de US$200 o más si en caso abres cuentas corrientes o de ahorros, solamente manteniendo un saldo mínimo, pierdes la oportunidad de sacar provecho a estas ofertas, precisó la especialista.

Un dato muy importante es que debes considerar que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) solamente tiene US$250,000 de seguro si en caso un banco quiebra, así que si en tu cuenta de cheques hay más cantidad, perderías el resto.

Lo que recomienda Rachael P. es que en lugar de tener montos altos en tu cuenta corriente es cambiarlo a otra cuenta para capitalizar tu dinero. ¿A quién no le gusta que su dinero crezca? Pero si aún no quieres hacerlo, podrías afectar futuras hipotecas o préstamos. “Si ven US$50,000 en su cuenta corriente, se preguntarán si ese dinero debería haberse dedicado a otra parte de sus finanzas”.

Sumado a ello, tal como lo mencionamos al inicio. Puedes caer en manos de estafadores, quienes se encargan de investigar los saldos y cuentas de clientes para poder desviar parte de tus fondos.

Con una cuenta corriente, las compras compulsivas pueden arruinarte (Foto: Freepik)