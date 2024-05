El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos destinada a proporcionar asistencia alimentaria a personas y familias de bajos ingresos para la compra de comestibles que se preparan en el hogar. Generalmente, esto se limita a ingredientes y productos necesarios para preparar comidas en casa. No obstante, existen ciertas excepciones en las que los cupones SNAP pueden ser utilizados en restaurantes. A continuación, te explico quiénes califican para este beneficio y en qué estados se aplica.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), hasta 2023, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) beneficia a aproximadamente 42 millones de personas en Estados Unidos. Este programa es crucial para ayudar a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de millones de individuos y familias de bajos ingresos en el país. Además, de forma holística, tiene ciertas modificaciones para beneficiar a todos sus usuarios sin discriminación.

Por esta razón, hay ocasiones en las que se permite que los beneficiarios de cupones SNAP puedan comprar comidas en restaurantes, en lugar de supermercados o pequeñas tiendas. Sin embargo, no todos los estados participan y no todos los beneficiarios califican para comprar comidas en restaurantes con sus cupones de SNAP. Estas excepciones están destinadas a personas que no pueden cocinar o almacenar alimentos en casa, como los ancianos, las personas con discapacidades y aquellos sin hogar.

LAS PERSONAS QUE PUEDEN UTILIZAR LOS CUPONES SNAP EN RESTAURANTES

En algunos estados de EE.UU., ciertos beneficiarios de los cupones SNAP pueden usar sus beneficios para comprar comidas en restaurantes calificados a través del Programa de Comidas en Restaurantes (RMP) de SNAP. Este programa está diseñado específicamente para ayudar a personas que, por diversas razones, no pueden cocinar o almacenar alimentos en sus hogares.

Los beneficiarios que pueden calificar para el RMP de SNAP deben cumplir con uno de los siguientes criterios:

Personas mayores: Deben tener 60 años o más.

Deben tener 60 años o más. Personas con discapacidad: Deben recibir pagos por discapacidad o ceguera, o beneficios de jubilación por discapacidad de una agencia gubernamental debido a una discapacidad considerada permanente.

Deben recibir pagos por discapacidad o ceguera, o beneficios de jubilación por discapacidad de una agencia gubernamental debido a una discapacidad considerada permanente. Personas sin hogar: Aquellos que no tienen una residencia fija donde puedan cocinar o almacenar alimentos.

Aquellos que no tienen una residencia fija donde puedan cocinar o almacenar alimentos. Cónyuge de un beneficiario elegible: Si uno de los cónyuges es elegible para el RMP, el otro también puede calificar.

Para demostrar que son elegibles para el RMP, las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de los beneficiarios tendrán un código especial. Este código permite a los restaurantes saber que los clientes pueden usar sus beneficios SNAP para comprar comidas preparadas.

LOS ESTADOS DONDE APLICAN LOS CUPONES SNAP EN RESTAURANTES

En el 2024, solo nueve estados en EE.UU. permiten la compra de comida en restaurantes con cupones SNAP a través del Programa de Comidas en Restaurantes (RMP). Estos estados son:

Arizona

California

Illinois

Maryland

Massachusetts

Michigan

Nueva York

Rhode Island

Virginia

En estos estados, los beneficiarios que califican para el RMP pueden usar sus beneficios SNAP para comprar comidas en restaurantes calificados, facilitando el acceso a alimentos preparados para aquellos que no pueden cocinar o almacenar alimentos en casa.

LOS RESTAURANTES DONDE SE PUEDEN CANJEAR LOS CUPONES SNAP

Los cupones SNAP solo pueden ser canjeados en restaurantes que sean elegibles y cuenten con la autorización necesaria. Para que un restaurante pueda aceptar pagos con tarjetas EBT, debe tener la autorización del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del USDA y ser aprobado por el gobierno del estado correspondiente.