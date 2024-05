Se acerca junio y también la fecha de pagos. Como bien sabes, el Seguro Social debe cumplir el cronograma de pagos en el sexto mes del año para evitar inconvenientes en los beneficiarios y aportantes. En caso no lo sepas, la Administración de los fondos de la SSA emite los cheques en función de la edad de jubilación, por lo que deberás prestar atención a todos los detalles que te brindaré en esta nota que Mag tiene para ti.

Ya estamos a mitad de año y es necesario una planificación para poder efectuar los pagos correspondientes en casa. Por ello, miles de residentes de USA que pasaron al retiro por primera vez aún se preguntan cuál será el pago que les toque por concepto de jubilación.

En caso no lo sepas, independientemente del monto, el cronograma del Seguro Social para emitir los pagos no cambia, ya que los beneficiarios deberán retirar su dinero los días 3, 12, 18 y 26 de junio.

En junio, el dinero que recibirán estará principalmente determinado por la edad en la que presentaron su solicitud (Foto: Pexels)

Pero las fechas de pago no parecen ser el problema para los jubilados. ¿Cobraré lo mismo si me jubilo a los 62 o a los 70 años? ¿Cuánto me corresponde por jubilación? Todas las dudas te las resuelvo aquí.

SSA: ¿CUÁNTO LE PAGARÁ EL SEGURO SOCIAL A LOS BENEFICIARIOS SEGÚN SU EDAD?

En caso no estes al tanto, los fondos de la SSA tienen tres categorías en las que emiten los cheques de jubilación y se rigen según su edad: estas son a los 62, 67 o 70 años.

Beneficios de jubilación a los 62 años en junio de 2024

En caso hayas decidido jubilarte a los 62 años, te contamos que podrás recibir un beneficio máximo de hasta US$2,710 en junio de este año. Dicho monto fue establecido por el Seguro Social como el máximo para todo el año.

Eso sí, el pago promedio vendría a ser menor, ya que se espera que la SSA emita montos por hasta US$1,910.

Debemos tener en cuenta que son pocos los trabajadores que lleguen a recibir montos cercanos a los US$2,710, puesto que deben cumplir a cabalidad los requisitos impuestos en su centro de labores.

El monto del pago podría aumentar aún más si se solicita al alcanzar la Edad de Jubilación Completa (FRA, por sus siglas en inglés).

Beneficios de jubilación a la edad de jubilación completa en junio de 2024 (66 o 67 años)

Por si no estás al tanto, solicitar los beneficios al alcanzar la Edad de Jubilación Completa (FRA) puede resultar en un pago de hasta US$3,822.

Sin embargo, existe cierta particularidad a tomar en cuenta, ya que la edad de jubilación normal varía según el año de nacimiento. Por ejemplo, en caso hayas nacido en 1960 o después, tu Edad de Jubilación Completa (FRA) es de 67 años.

Beneficios máximos de jubilación a los 70 años en junio de 2024

En junio, el cheque o depósito directo más grande que puedes recibir de la Administración podría ser de hasta US$4,873.

Para calificar para este monto, debes haber solicitado los beneficios a los 70 años y haber trabajado durante al menos 35 años.

Se debe tener en cuenta que estos pagos son los más altos disponibles según la edad, pero para poder recibirlos se requiere haber tenido ingresos considerablemente elevados durante 35 años de trabajo (Foto: Pexels)

También es importante haber tenido un salario alto. Solo aquellos que hayan ganado el máximo imponible durante 35 años pueden recibir US$4,873.

Es crucial tener en cuenta que si has tenido empleos no cubiertos por el Seguro Social, no serás elegible para estos pagos.

TOMA ATENCIÓN: ten en cuenta que solo aquellos que hayan pagado suficientes impuestos al Seguro Social pueden recibir beneficios de jubilación. Aunque solo necesitas diez años de trabajo para recibir dinero como jubilado del SSA, esto solo resultará en un pago mensual pequeño.

¿CÓMO SE REALIZAN LOS PAGOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA SSA?

Desde el 1º de marzo de 2013, la ley establece que los pagos para los beneficiarios del Seguro Social y la SSI deben ser electrónicos. Según el Departamento del Tesoro, solo en casos excepcionales se realizarán pagos en cheque, y para ello se debe presentar un formulario que demuestre circunstancias especiales.

Depósito directo en cuenta bancaria : es sencillo y seguro. Solamente debes contactar a tu banco o comunicarte con el SSI para recibir el pago.

: es sencillo y seguro. Solamente debes contactar a tu banco o comunicarte con el SSI para recibir el pago. Programa de la tarjeta de débito Direct Express: se realiza a través de la tarjeta de Direct Express, donde los pagos se depositan según el cronograma. Para ello, tienes que comunicarte con el Departamento del Tesoro al número 1-800-333-1795 o inscribirse vía web.

