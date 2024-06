¿Contribuyes al fondo del Seguro Social a través de tu trabajo? ¿Te cuestionas si realmente vale la pena y cómo opera en realidad? El Seguro Social es fundamental para la planificación de tu jubilación, pero hay muchos mitos que pueden afectar negativamente tus decisiones financieras. Desde miedos infundados sobre su posible agotamiento hasta errores comunes en cuanto a la edad para reclamar los beneficios, entender la verdad es crucial para garantizar tu estabilidad económica futura.

¿Te inquieta la idea de que el Seguro Social se quede sin fondos? ¿O te estás preguntando cuándo es el mejor momento para reclamar tus beneficios? Desmitificar estas creencias puede marcar una gran diferencia en tu estabilidad financiera durante la jubilación.

Entender cómo funcionan realmente estos aspectos del Seguro Social te ayudará a tomar decisiones informadas y optimizar tus ingresos futuros. Aquí te lo explico.

¿CUÁLES SON LOS MITOS QUE SOBRE EL SEGURO SOCIAL QUE PUEDEN PERJUDICAR TUS FINANZAS?

1. Pensar que no habrá dinero para el futuro

¿Crees que el Seguro Social desaparecerá antes de que puedas aprovecharlo? No estás solo. Según una encuesta del Instituto Nacional de Jubilación de 2023, el 75% de los adultos mayores de 50 años piensan que el Seguro Social se agotará durante su vida.

Sin embargo, esto es un gran mito. Emerson Sprick, director asociado del programa de política económica del Bipartisan Policy Center, aclara: “El mayor mito sobre la Seguridad Social es que cuando el fondo fiduciario se agota, el programa simplemente desaparece”.

No te preocupes, en tu jubilación recibirás los fondos necesarios para vivir (Foto: Freepik)

Aunque los fondos fiduciarios del Seguro Social puedan agotarse, el programa seguirá recibiendo ingresos de los impuestos sobre la nómina. Esto significa que los beneficios seguirán llegando, aunque podrían ser reducidos. No te dejes llevar por el miedo; infórmate y planifica adecuadamente.

2. Recibir los beneficios de forma prematura

Imagina recibir un recorte del 30% en tus beneficios del Seguro Social solo por no esperar unos años más. Eso es exactamente lo que le ocurre a muchos jubilados que reclaman sus beneficios a los 62 años, la edad más temprana posible. En 2022, el 29% de los beneficiarios hizo esto, según datos del Centro de Política Bipartidista. Sin embargo, si esperas hasta los 70 años, tus beneficios aumentarán un 8% por cada año después de tu plena edad de jubilación, que está entre los 66 y 67 años dependiendo de tu fecha de nacimiento.

¿Por qué la gente no espera? Una encuesta de Schroders de 2023 revela que muchos temen que el Seguro Social se quede sin dinero, mientras que otros simplemente necesitan el dinero de inmediato. Sin embargo, solo el 10% de los solicitantes esperaron hasta los 70 años para maximizar sus beneficios. Asegúrate de considerar todas tus opciones y las implicaciones a largo plazo antes de tomar una decisión.

3. No importa un mes más o menos

Cada mes cuenta cuando se trata de reclamar tus beneficios del Seguro Social. Teresa Ghilarducci, profesora de la New School for Social Research y autora del libro “Work, Retire, Repite: The Uncertainty of Retirement in the New Economy”, advierte: “Todo el mundo debería saber que tienes una multa si cobras antes de los 70″.

Para ponerlo en perspectiva, si eres elegible para un beneficio de $2,000 por mes a los 67 años, solo recibirías $1,400 por mes si lo solicitas a los 62 años. En cambio, esperar hasta los 70 años podría darte $2,480 por mes.

Incluso retrasos menores, como esperar seis, doce o dieciocho meses, pueden incrementar significativamente tus beneficios. Emerson Sprick del Centro de Política Bipartidista sugiere que estos retrasos son “medidas de seguridad para la jubilación muy útiles que se pueden tomar”.

No subestimes el poder de esperar un poco más. Cada mes que pospongas puede ser una mejora significativa para tu futuro financiero.