Si eres parte de los clientes que buscan las mejores ofertas para decorar tu casa, disfrutar de un capricho u organizar tus viajes y fiestas, Dollar General tiene las mejores opciones para ti, pues ofrece ofertas inigualables en miles de artículos, los cuales no superan los 3 dólares, por lo que el ahorro está garantizado. ¿Quieres conocer estas ofertas? Sigue leyendo este artículo que aquí te contamos lo que necesitas saber.

Como se recuerda, en los últimos años, la cadena estadounidense ha ido creciendo de manera impresionante gracias a sus artículos de descuento, además de superar las 19 mil tiendas en casi todas las ciudades de Estados Unidos y México.

Y es que pese al colapso de cadenas como 99 Cents Only, el caso de Dollar General es uno de éxito y se espera que continúe creciendo con el paso de los años gracias a populares ofertas.

Dollar General se ha colocado como una de las tiendas favoritas de Estados Unidos (Foto: Seth Herald / AFP)

1. Artículos para viajes

Si eres de los que temen no cumplir con las normas de las aerolíneas sobre el equipaje y no estás dispuesto a pagar las sanciones que otorgan las cadenas, la cadena tiene grandes opciones. Desde depósitos para líquidos hasta artículos para empacar, cuentan con gran variedad de modelos y capacidad y están valorizados en 3 dólares o menos.

“Algunos de mis favoritos de Dollar General son la funda para cepillo de dientes y los juegos de botellas de viaje, todos con un precio de $3 o menos. También puede encontrar excelentes artículos de cuidado personal en el pasillo ‘Value Valley’ por solo un dólar, incluidos Kleenex On the Go y Studio Selection Makeup Removing Towelettes”, reveló Bodge.

2. Productos Febreze

Aromatizantes y suavizantes son artículos básicos en las compras del hogar y Febreze es una de las marcas más importantes para lograr este objetivo. Por eso, la cadena ofrece una amplia oferta de productos a precios muy bajos.

“Muchas tiendas cobrarán alrededor de $3.29 por un envase de 8.8 onzas del ambientador, pero en Dollar General, puedes comprar un producto del mismo tamaño por $3.25 dólares. Cuatro centavos puede no parecer mucho, pero si se trata de una compra regular, los ahorros pueden acumularse rápidamente”, indicó Julie.

Los productos de limpieza son vendidos por Dollar General (Foto: Febreze)

3. Golosinas de diferentes marcas

Probablemente, uno de los placeres culposos más extendidos en el público es el consumo de dulces, desde chocolates hasta caramelos y otros similares, son muy cotizados luego de completar la lista de compras.

“Especialmente los paquetes individuales de marcas como M&M’s, Laffy Taffy y Skittles, que se venden por aproximadamente $1 dólar cada uno. En otros lugares, estos productos podrían costar el doble”, expresó Julie Ramhold, analista de consumo en el portal DealNews.com.

4. Contenedores y cajas organizadores

Ordenar puede ser una tarea complicada, sobre todo si se necesita organizar cada elemento, por lo que reunir cada artículo en una caja o contenedora de almacenamiento es una gran opción.

“Desde bandejas estrechas por $3 dólares hasta cajas plegables de lino por $5 dólares, hay muchas opciones que ayudan a mantener todo en orden sin necesidad de recurrir a alternativas más caras”, recomendó Ramhold.

Las cajas organizadoras de plástico son claves en la limpieza y organización

5. Suministros para fiestas y regalos

Se acerca el cumpleaños de un ser querido o buscas organizar una celebración importante, Dollar General te ofrece importantes opciones para ti y tu familia a un gran precio.

“También es un buen lugar para encontrar decoraciones temáticas para eventos como graduaciones”, explicó.