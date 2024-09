Dollar Tree, una de las cadenas minoristas más populares de Estados Unidos, siempre tiene productos para sorprender a sus clientes. Incluso, las coloca en forma misteriosa, como las bolsas de color rosa que se han vuelto virales en las redes sociales, en especial en TikTok, después de que se conociera lo que trae por US$1.25. En comparación con los precios que tienen en otros establecimientos comerciales, esta oferta se ha convertido en una sensación entre los usuarios. Por eso, te contamos lo que contiene.

Si de promociones se tratan, en Dollar Tree puedes hallar precios especiales de acuerdo a la época del año. Por ejemplo, la empresa minorista ha presentado descuentos para productos por el regreso a clases.

Y si también estás buscando artículos para las mascotas de la casa, Dollar Tree tiene juguetes para perros y gatos a precios bajos y con una oferta variada para los amantes de los animales.

Aunque, por supuesto, también hay otras compras que debes evitar hacer en Dollar Tree, según la experiencia de otros clientes. Por eso, muchos pensaron que las bolsas de color rosa no eran productos para prestar atención, pero ha sido todo lo contrario.

Una cliente camina entre los estantes de un local de Dollar Tree (Foto: AFP)

¿QUÉ TRAEN LAS BOLSAS DE COLOR ROSA DE DOLLAR TREE?

Las bolsas de color rosa de Dollar Tree, que tienen un precio de US$1.25, traen maquillaje, esmalte de uñas, skin care, gel, entre otros productos, de acuerdo a los hallazgos que hizo la influencer Marissa en TikTok.

La experta en redes sociales manifestó que se ha topado con productos que, en otros establecimientos comerciales, pueden superar los US$5, como los esmaltes de uñas Sally Hansen.

Encontró en diferentes colores y de diferentes marcas, algunas desconocidas como Mineral Fusion, pero que tienen un diseño y tonos llamativos. Estas bolsas se venden en la sección de belleza de las tiendas minoristas.

“Hay un producto de marca escondido en la bolsa rosa. Ahora bien, ¿su misión es convertirlo en una búsqueda del tesoro? No, pero así es como yo lo interpreto y lo trato como una búsqueda del tesoro cada vez”, manifestó en su video de TikTok que se convirtió en viral en poco tiempo.

¿LAS BOLSAS ROSAS SE VENDEN EN TODOS LOS DOLLAR TREE?

La influencer Marissa dijo que no podía confirmar que las bolsas de color rosa se vendan en todos los locales de Dollar Tree en Estados Unidos, pero que ella sí los encontró en los establecimientos cercanos a su vivienda. “No sé si es así en todos los Dollar Tree, pero lo he visto en varios de los que me rodean”, dijo.