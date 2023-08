Donald Trump se entregó el jueves en la ciudad de Atlanta, donde enfrenta un proceso tras ser acusado de haber intentado revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, un estado clave. Durante su detención fue fichado por la Policía, lo que lo convirtió en el primer expresidente estadounidense o actual en haber sido sometido a este procedimiento.

El ex mandatario estadounidense, que se encuentra en una campaña para ser de nuevo el abanderado del Partido Republicano para las próximas generales, trató de evitar ser fichado (Nueva York, Florida y Washington, D.C.,), pero le llegó el momento de posar para la Policía de Georgia.

Los funcionarios del condado de Fulton, Georgia, indicaron que siguieron el procedimiento que aplican con cualquier persona. Conoce los detalles.

DONALD TRUMP FICHADO: EL RECLUSO P01135809

El ex mandatario estadounidense fue fichado en el condado de Fulton y todo apunta a que esto ha enfurecido a Donald Trump, quien aparece con una mirada desafiante y el cabello algo desordenado.

La Oficina del Sheriff del condado de Fulton publicó la fotografía de Trump , fichado con el número de recluso P01135809. De esta manera, se convierte en el primer presidente actual o anterior con una ficha policial en la historia de EE.UU.

Su detención, sin embargo, su detención duró apenas unos 20 minutos, pues tras completar los registros necesarios, el magnate quedó en libertad bajo fianza, que fue acordada previamente y se fijó en 200,000 de dólares.

Este monto incluye un cargo de 80,000 de dólares por presuntamente violar la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, conocida como la ley RICO, y 10,000 de dólares por cada uno de 12 cargos adicionales. Trump ingresó a la prisión, donde debió enfrentar el proceso de arresto, esto como parte del protocolo en el sistema judicial, ya que sus cargos serán leídos ante un juez en septiembre, en la Corte del condado de Fulton.

En los exteriores de la prisión Fulton, se habían congregado simpatizantes de Donald Trump, pese al inclemente calor, a la espera de ver su candidato, pero no lo vieron.

Al salir del centro de detención, el magnate y político se dirigió hacia el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta, para regresar a Nueva Jersey.

Donald Trump fue fichado en el estado de Georgia (Foto: AFP)

ESTO DIJO TRUMP DESPUÉS DE SU DETENCIÓN

El expresidente estadounidense Donald Trump, considera que su detención tiene tintes políticos, debido a su presencia en la contienda electoral por la Casa Blanca.

“Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo. Yo no hice nada malo”, dijo a los periodistas mientras se preparaba para dejar Atlanta en su avión privado tras ser fichado y fotografiado en la cárcel del condado de Fulton. “Lo que están haciendo es una interferencia electoral”, afirmó, sin especificar quién, de acuerdo con cable de la Agencia AFP. Sin embargo, en su web de campaña, se acusa a la izquierda de querer intimidarlo “para que no vote por un outsider político que pone al pueblo estadounidense en primer lugar ”.

Donald Trump fue fichado en el estado de Georgia (Foto: Donald Trump)

El exmandatario aprovechó la ocasión para regresar a Twitter, ahora X de su amigo Elon Musk, después de que los antiguos dueños de la plataforma clausuraran su cuenta tras los disturbios en el Capitolio, el 6 de enero de 2021. “Nunca te rindas”, decía el pie de foto de la ficha policial.

Donald Trump fue fichado en el estado de Georgia (Foto: Donald Trump /X)

¿POR QUÉ TRUMP FUE ARRESTADO EN GEORGIA?

Donald Trump fue detenido, de manera breve, el pasado 24 de agosto en la ciudad de Atlanta, capital de Georgia, debido a que, el 14 de agosto, la justicia lo acusó junto a otras 18 personas fue acusado de intentar ilegalmente obtener la anulación del resultado de las elecciones de 2020, ganadas en ese estado clave por el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

La fiscal a cargo del caso recurrió a una ley vigente en ese estado sobre el crimen organizado, utilizada en especial contra las pandillas y que prevé penas de entre cinco a 20 años de cárcel.

Pese a la derrota del expresidente en Georgia en 2020, “Trump y otros acusados se negaron a reconocer que él había perdido, y consciente y deliberadamente participaron de un plan para cambiar de forma ilegal el resultado de las elecciones a su favor”, según dice la acusación. El multimillonario se enfrenta a un total de 13 cargos, entre ellos el de tentativa de fraude electoral.