Ahorrar tiempo para llegar a nuestro destino es uno de los motivos principales por los que muchos elegimos viajar en avión. Si bien, ofrece grandes beneficios, no todos los aeropuertos brindan una buena experiencia, pues además de las largas colas y retrasos que podrían presentarse, el servicio en algunos llega a ser pésimo. En los siguientes párrafos, te contamos cuál es el peor aeropuerto de Estados Unidos.

Cabe mencionar que la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (en inglés: Port Authority of New York and New Jersey - PANYNJ) es el organismo encargado de la administración portuaria biestatal de EE.UU. Opera la mayoría de la infraestructura regional de transporte, incluyendo los puentes, túneles, aeropuertos y puertos dentro del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey.

Tener que esperar por varias horas la solución de un problema en el aeropuerto es incómodo (Foto: Freepik)

¿CUÁL ES EL PEOR AEROPUERTO DE ESTADOS UNIDOS?

De los 44 aeropuertos más grandes de Estados Unidos, el Newark Liberty es considerado el peor aeropuerto internacional del país norteamericano debido a la gran cantidad de quejas que recibió la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en 2023.

Según datos de la TSA, analizados por Upgraded Points, el Newark Liberty encabezó una vez más la lista con el 12,84% de quejas por cada 100,000 pasajeros. La disconformidad de los viajeros se presentó, en su mayoría, por el programa acelerado de inspección de pasajeros TSA PreCheck, el mal manejo del equipaje (pérdidas) y los problemas de servicio al cliente.

Es preciso mencionar que en dicho aeropuerto, United Airlines atiende aproximadamente al 63% de los pasajeros, seguido por la empresa de carga FedEx Express.

La temporada donde el malestar de los pasajeros alcanza su nivel máximo es en diciembre con un promedio de 1,457 quejas por día. La más baja se a inicios de enero. “Los aeropuertos con más quejas de la TSA podrían significar retrasos más prolongados. Conocer el proceso de control de un aeropuerto puede ayudarle a planificar sus viajes de manera más efectiva”, señala el estudio de Upgraded Points.

Un punto a tener en cuenta es que Newark encabezó la lista por entre 2015 y 2023. Asimismo, le siguen el aeropuerto internacional Cleveland Hopkins (10,35%), el Palm Beach (8,98%) y el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (8,92%).

Este se encuentra situado entre las ciudades de Newark y Elizabeth en el norte del estado de Nueva Jersey, a 24 kilómetros de Nueva York. Su dirección exacta es 3 Brewster Rd, Newark, NJ 07114.