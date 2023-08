Inter Miami vs. Cincinnati: los goles de Messi previo al US Open Cup Inter Miami vs. Cincinatti: los goles de Messi previo al US Open Cup. (Video: Inter Miami)

Después de un fin de semana histórico por la obtención de la Leagues Cup, Lionel Messi y el equipo sensación del momento vuelven a la acción este miércoles 23 de agosto a las 19:00 ET / 16:00 PT con el partido Inter Miami vs Cincinnati en vivo por las semifinales del U.S. Open Cup 2023 desde el TQL Stadium de Ohio, Estados Unidos. Consulta aquí dónde y cómo ver por TV y streaming el crucial enfrentamiento.

Inter Miami no solo se aseguró el primer trofeo de su palmarés al ganar sus siete partidos consecutivos camino al título de la edición inaugural del torneo que reunió a los mejores equipos de la MLS y de la Liga MX, derrotando a Cruz Azul, Atlanta United, Orlando City SC, FC Dallas, Charlotte FC, Philadelphia Union y por último a Nashville en una dramática final por penales, sino sellar su boleto directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2024.

Las Garzas, que parte como favorita con una racha de siete triunfos consecutivos, alcanzaron esta instancia tras derrotar a domicilio al Miami FC por penales en la tercera ronda, eliminar al Charleston Battery en dieciseisavos de final y al Nashville SC en octavos en partidos jugando de local en el DRV PNK Stadium, y ganar al Birmingham Legion FC en cuartos de final. Si ganan, se medirán en la final con el vencedor del Houston Dynamo vs Real Salt Lake el 27 de septiembre.

¿Cuándo y dónde juegan Inter Miami vs Cincinnati?

DÍA HORA LUGAR Miércoles, 23 de agosto de 2023 7 pm ET/4 pm PT (USA) | 5 pm (MEX) | 8 pm (ARG) TQL Stadium, originalmente West End Stadium, estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Cincinnati, estado de Ohio, Estados Unidos.

¿Dónde ver por TV y streaming, Inter Miami vs Cincinnati en vivo?

Para ver a Lionel Messi en acción en el Inter Miami vs Cincinnati en vivo por las semifinales de la U.S. Open Cup, sintoniza la señal de CBS Sports Golazo Network, Paramount+ y Pluto TV si quieres escucharlo narrado en inglés; y Telemundo y Peacock, en español.

Asimismo, se podrá seguir en directo en Argentina y todo el mundo por TyC Sports (que compró los derechos de este enfrentamiento):

Cableoperador Canal Flow 22 (SD) y 101 DSports 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro 106 (SD) y 1016 (HD)

Por último, si quieres disfrutar del partido online solo tienes que ingresar a TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com, registrarte de manera gratuita siguiendo unos simples pasos y asentar la cuenta de tu cableoperador.

