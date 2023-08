Cómo y dónde comprar tickets para ver a Inter Miami En este video te explicamos cómo conseguir entradas para ver los partidos del astro argentino.

Después de alzar el trofeo de la Leagues Cup y clasificar a la final de la U.S. Open Cup, Lionel Messi tiene como misión reflotar a su equipo del fondo de la tabla de la MLS cuando se juegue este sábado 26 de agosto a las 6:30 pm ET/5:30 pm PT el Inter Miami vs New York RB en vivo en el Red Bull Arena de New Jersey por la fecha 24 de la liga de fútbol profesional estadounidense. Consulta la guía de canales y streaming para ver a The Herons (Las Garzas, traducido al español) en acción desde cualquier lugar en el que te encuentres.

¿Cómo y dónde ver Inter Miami vs New York RB en vivo con Lionel Messi?

Los partidos de Inter Miami, así como del resto de equipos de la MLS, no se transmiten por canales locales o regionales sino a través del MLS Season Pass. Puedes verlo a través de la aplicación Apple TV+. El servicio cuesta $12.99/mes o $79/temporada para suscriptores de Apple TV+.

Si no eres suscriptor de Apple TV+, puedes descargar la aplicación Apple TV+ y mirar el enfrentamiento, pero los servicios cuestan $14.99/mes o $99/temporada. El MLS Season Pass está disponible en los EE. UU. y en más de 100 países de todo el mundo.

Sigue en directo el Inter Miami vs New York RB en vivo por el MLS Season Pass de Apple. Suscríbete al servicio, haz un pago mensual y disfruta de este enfrentamiento y del resto de la liga profesional de fútbol estadounidense.

¿Cuánto cuesta Apple TV+? Precio para USA y Argentina

La suscripción mensual de Apple TV en Estados Unidos tiene un costo de $7.99 con un periodo de prueba gratuito por 7 días. Los clientes que adquieran algún producto de Apple tendrán el streaming gratis por tres meses. En Argentina, el servicio tiene un valor de 3.600 pesos y se debe efectuar el pago adicional para obtener el MLS Season Pass.

¿Cómo ver GRATIS la MLS Season Pass de Apple TV?

Para ver gratis Inter Miami vs New York RB en vivo necesitas ser usuario suscrito de Apple TV y así acceder a este beneficio. Pasado el periodo de prueba, deberás efectuar el pago correspondiente de la suscripción.

Por otro lado, los usuarios de consolas PlayStation 4 y/o PlayStation 5 disponen de promociones para disfrutar de la MLS League Pass de Apple TV de forma gratuita por 3 y 5 meses, respectivamente.