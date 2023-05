Al igual que ocurrió con el eclipse solar de abril pasado, el eclipse lunar de mayo de 2023 será un evento astronómico que capturará la atención de muchos amantes de la astronomía. Este fenómeno se producirá el 5 de mayo de 2023, cuando la Luna pasará por la sombra de la Tierra, lo que provocará un oscurecimiento parcial del satélite natural. Aquí en Mag te explicamos lo que debes saber sobre este evento celestial y cómo observarlo desde el lugar en el que te encuentres.

El eclipse lunar de mayo de 2023 será un eclipse penumbral, lo que significa que la Luna pasará a través de la sombra parcial de la Tierra, lo que dará lugar a un sutil oscurecimiento en la superficie de nuestro satélite natural. Este tipo de eclipses son más difíciles de detectar que los eclipses totales o parciales. Si estás interesado en observar este espectáculo celestial, es importante que tomes las precauciones necesarias para proteger tus ojos mientras lo observas.

Este eclipse será completamente visible sobre Asia y Australia. Al salir o ponerse la Luna, podrá observarse sobre África y Europa Central y Oriental. En resumen, se tratará de un evento astronómico impresionante que se podrá observar desde muchas partes del mundo. Si quieres disfrutar de este espectáculo celestial, asegúrate de tomar las precauciones necesarias y encontrar un buen lugar de observación.

Hora y datos del eclipse lunar de mayo de 2023

Preguntas sobre el eclipse lunar de mayo de 2023 Respuestas sobre el eclipse lunar de mayo de 2023 1. ¿A qué hora comienza el eclipse lunar penumbral? El 5 de mayo a las 15:14 GMT (11:14 a.m. EDT / 08:14 a.m. PDT / 10:14 a.m. CDT) 2. ¿A qué hora alcanza su máximo el eclipse lunar penumbral? El 5 de mayo a las 17:22 GMT (1:22 p.m. EDT / 12:22 p.m. PDT / 10:22 a.m. CDT) 3. ¿A qué hora termina el eclipse lunar penumbral? El 5 de mayo a las 19:31 GMT (3:31 p.m. EDT / 2:31 p.m. PDT / 12:31 p.m. CDT) 4. ¿Cuánto dura el eclipse lunar penumbral? El eclipse dura 4 horas y 18 minutos. 5. ¿Cuál es la magnitud umbral del eclipse lunar? La magnitud umbral es -0,046. 6. ¿Cuál es la magnitud penumbral del eclipse lunar? La magnitud penumbral es 0,964*

* Este será el eclipse lunar penumbral más profundo hasta el de septiembre de 2042; sin embargo, los eclipses penumbrales son los eclipses lunares más sutiles y son difíciles de observar, por lo que se necesitará un tiempo perfecto y paciencia, recalca el sitio starwalk.space.

¿Cuántas personas podrán ver el eclipse lunar?

Número de personas que ven.. Número de personas** Porcentaje de la población mundial Al menos una parte de la fase penumbral 6.620.000.000 83,89 % Todo el eclipse, de principio a fin 4.490.000.000 56,92 %

** El número de personas se refiere a la población residente (en números redondos) en las zonas donde el eclipse es visible. El sitio timeanddate ha calculado estas cifras a partir de los datos brutos de población facilitados por el Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) de la Universidad de Columbia. Los datos brutos se basan en estimaciones de población del año 2000 al 2020.

Eclipse Solar Hibrido 2023 EN VIVO vía NASA TV | Video: Twitter

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar de mayo de 2023?

El eclipse penumbral de Lunaserá visible desde cualquier punto del globo en el que la Luna esté sobre el horizonte, incluidos la Antártida, Asia, Rusia, Oceanía y África oriental y central. Según el sitio especializado In the Sky, el fenómeno astronómico no será visible en absoluto desde Norteamérica, Sudamérica o la mayor parte de Europa, ya que la Luna estará por debajo del horizonte durante todo el tiempo que la Tierra esté a la sombra de la Luna.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar en 2023?

El próximo eclipse lunar de este año será uno parcial y tendrá lugar durnte la noche del sábado 28 al domingo 29 de octubre. Será un eclipse lunar parcial visible en toda Europa, Asia, Australia, África, Norteamérica, norte y este de Sudamérica.