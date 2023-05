Edwin Castro se ha convertido en uno de los nombres más famosos y ricos del mundo. La vida del ciudadano hispano residente en California (Estados Unidos) cambió al ganarse 2 mil millones de dólares del Powerball en noviembre de 2022. Sin embargo, un gran premio, lo obliga a tomar grandes responsabilidades, andar con cautela y a escuchar sabios consejos.

Castro, con los descuentos por optar recibir el premio en efectivo y el pago de impuestos estatales, se quedó con un total de US$628.5 millones, una cifra que lo ubica en el puesto 1,292 en la lista de Forbes de los más ricos del mundo. Su fortuna le ha permito comprarse una mansión de más de 25 millones de dólares, tener una auto de lujo, pero ahora, además debe andar con guardaespaldas.

Y es que tener tanto dinero lo expone. Por ello, el dueño del lugar donde compró el boleto de lotería que le cambio la vida, le dio un consejo que nunca olvidará...

¿CUÁL FUE EL CONSEJO QUE RECIBIÓ EDWIN CASTRO DEL DUEÑO DE LA TIENDA DONDE COMPRO EL BOLETO DEL POWERBALL?

El dueño de la gasolinera en California donde se vendió el boleto ganador de los $2,000 millones de dólares del Powerball en noviembre de 2022 le aconsejó a Edwin Castro, identificado por la Lotería como el histórico ganador del premio mayor, Tener mucho cuidado con quien se junta, ser inteligente y vigilar su fortuna.

“Ahora, él ha sido identificado públicamente, ellos vieron la (nueva) casa. Yo le digo… sé inteligente, vigila tu dinero; no importa cuánto dinero tengas, no te juntes con gente mala”, indicó a The Sun US, Joe Chahayed, dueño de Joe’s Service Center en Altadena.

“Ahora él está en Hollywood Hills cerca de Ariana Grande”, añadió Chahayed en referencia a una de las dos mansiones que adquirió el nuevo millonario y la necesidad de que no desperdicie su fortuna.

Es importante mencionar que Castro es uno de los demandados en un recurso legal presentado a finales de febrero por José Rivera ante la Corte Superior del estado de California para el Condado de Los Ángeles. Rivera alega que otro individuo, identificado como Urachi F. Romero (Reggie) y quien también figura en la demanda, le robó el tiquete ganador del “jackpot” correspondiente al sorteo del 8 de noviembre.

¿QUÉ ES EL POWERBALL?

El Powerball es un juego de lotería de Estados Unidos que puede hallarse en 44 de sus Estados, además del distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Se debe tener en cuenta que el bote mínimo de Powerball es de 40 millones de dólares. Cuando hay un ganador este puede elegir si desea el pago en 30 anualidades, o en efectivo, teniendo en cuenta el descuento de los impuestos y gastos legales.

El precio del boleto es de 2 dólares y 3 dólares si se juega con la opción Power Play. Puedes acceder a la página para ver el nuevo bote de premio y los números ganadores más recientes en este link.