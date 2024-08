Antes del 7 de noviembre del 2022, Edwin Castro era prácticamente un desconocido para casi todo el mundo. No obstante, desde que se llevó los US$2,040 millones del premio mayor del Powerball, su nombre es sinónimo de noticia. Así, entre las lujosas compras que se ha permitido gracias a su fortuna, ha llamado la atención la adquisición de 3 exclusivas mansiones en California en tiempo récord (solo 6 meses). ¿Quieres saber más sobre estas exclusivas casas? Entonces, te recomendamos seguir adelante con la lectura de esta nota de Mag.

Vale precisar que el premio de Castro es el más grande de toda la historia del Powerball y es el único, hasta el momento, en superar los US$2 mil millones.

Sin embargo, el hombre optó por cobrar una suma global de US$997,6 millones y, después de los impuestos, se habría quedado con US$628,5 millones en total.

En la lista de premios históricos de la famosa lotería, el segundo lugar está ocupado por Theodorus Struyck de California (US$1,730 millones).

LAS MANSIONES EN CALIFORNIA QUE EDWIN CASTRO COMPRÓ EN 6 MESES CON EL PREMIO DEL POWERBALL

1. La casa en Hollywood Hills

De acuerdo con USA Today, el pasado 1 de marzo del 2023, Edwin Castro compró una propiedad de US$25,5 millones en Hollywood Hills, California.

Esta vivienda es conocida como “Palazzo di Vista”, tiene más de 4,000 metros cuadrados y se encuentra en un terreno de 0,58 acres.

La mansión se caracteriza por sus paredes de cristal y, entre todos sus lujos, destacan sus cinco dormitorios, siete baños, sala de juegos, bodega, cine, bar, spa, gimnasio, sala principal con balcón, una chimenea, una piscina infinita al aire libre y un garaje lo suficientemente grande como para aparcar siete vehículos.

Esta es la primera mansión que compró Edwin Castro en California. Por supuesto, se trata de una lujosa propiedad (Foto: Zillow)

2. La mansión en Altadena

No paso mucho tiempo desde su primera adquisición para que Castro decidiera comprar otra mansión. Según The New York Post, el 9 de marzo de 2023, el hombre se hizo dueño de una segunda casa en Altadena.

Esta es una propiedad valorizada en US$4 millones, con un estilo japonés de 1953 y vistas a las montañas de San Gabriel. Además, incluye una piscina, una sala de cine, cinco dormitorios y cuatro baños.

Así se ve el interior de la segunda mansión de Edwin Castro en California (Foto: Jason Keene)

3. La tercera mansión

Finalmente, Florida Today reportó que Edwin Castro compró una tercera mansión por US$47 millones en Los Ángeles, a través del agente inmobiliario Mauricio Umansky.

Así, desde el 6 de septiembre del 2023, el ganador del Powerball es propietario de una vivienda con 7 habitaciones, 11 baños, un estanque de koi, una piscina infinita, tocadiscos para DJ, una sala de champán, una pasarela de cristal, una bodega, un cine en casa, vestidores, bañeras de gran tamaño y zonas de estar relajantes.

Obviamente, la locación ofrece una vista panorámica de la ciudad y, como medida de precaución, Castro cuenta con un equipo de seguridad que la vigila las 24 horas.

La mansión que Edwin Castro adquirió en septiembre del 2023 es más costosa que sus otras dos propiedades (Foto: Lottery Post)