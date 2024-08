Preocupación e indignación ha causado el Proyecto 2025, que entraría en vigor si Donald Trump gana las elecciones el 5 de noviembre. Se trata de un documento de más de 900 páginas creado por un grupo de reflexión conservador que busca reformar el gobierno federal. ¿Qué es y cómo afectaría a los inmigrantes de Estados Unidos? En los siguientes párrafos, lo que debes saber sobre este manifiesto, del que el mismo expresidente y actual candidato trató de distanciarse.

Cabe precisar que un representante de esta iniciativa aseguró que no hablaba de ningún candidato en específico, pero señaló que “en última instancia corresponde a ese presidente, que creemos que será el presidente Trump, decidir cuáles recomendaciones pondrá en práctica”, publica The New York Times.

LO QUE DEBES SABER DEL PROYECTO 2025

El Proyecto 2025 es un plan de 922 páginas que pretende ser una hoja de ruta conservadora de derecha para el próximo presidente republicano de los Estados Unidos. Fue impulsado por la Heritage Foundation y otros grupos conservadores que recopilaron propuestas políticas desde 1981. El presidente de dicha fundación, Kevin Roberts, quien comenzó a elaborar el último documento en 2022, señaló que con este se marcará el comienzo de una “Segunda Revolución Americana” que “seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”.

Entre las recomendaciones que impulsa están el restablecimiento de la familia, criminalizar la pornografía, rechazar la idea del aborto como atención sanitaria, disolver los departamentos de Comercio y Educación, la abolición del estado administrativo, la defensa de la soberanía nacional y la seguridad de “nuestros derechos a las libertades individuales dadas por Dios”, entre otras. Si bien, estas han causado inquietud, si nos centramos en el tema de los inmigrantes, las alarmas ya se encendieron.

El documento plantea incrementar la financiación de un muro en la frontera de Estados Unidos y México, tal como lo propuso Trump en su campaña de 2016. No sólo ello, pues los fondos también se destinarían para tecnología y personal en la dicha zona. Asimismo, busca una ley de asilo más estricta y la expulsión de los “infractores de la inmigración”.

¿DE QUÉ MANERA AFECTARÍA EL PROYECTO 2025 A LOS INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS?

Diversas organizaciones civiles que trabajan con inmigrantes están preocupadas porque con la implementación del Proyecto 2025 se ejecutarían deportaciones masivas, cambios en el sistema electoral y afectaciones a la economía.

“El Proyecto 2025 pone en peligro los avances que los trabajadores y los sindicatos han logrado durante la Administración Biden-Harris. No podemos construir una economía próspera si no protegemos a los trabajadores latinos de la explotación y la marginación”, consideró David Huerta, presidente del Consejo Estatal de SEIU-CA y SEIU-USWW.

Por su parte, Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx, fue más tajante y acusó al Proyecto 2025 de ser completamente radical, pues lo único que buscaría es desmantelar los derechos, libertades y políticas esenciales, que afectarán el futuro de muchas personas.

En tanto, Rafael Collazo, director ejecutivo de UnidosUS Action Fund, dijo: “El Proyecto 2025 plantea una amenaza sin precedentes a nuestras libertades civiles en particular, porque pretende despojarnos de los derechos fundamentales que los latinos y otras comunidades marginadas han luchado tanto por conseguir. Un segundo mandato [de Trump] garantizaría el desmantelamiento de nuestra democracia y la eliminación de las libertades individuales y los derechos civiles”.