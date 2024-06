El IRS es una de las agencias gubernamentales más importantes de los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no vaya a cometer errores, como una correspondencia que mandó a quienes no debía hacerlo. Ponte en el escenario de que, al abrir esa carta, se te informe que debes miles de dólares por impuestos federales del año fiscal 2023, a pesar de haber pagado tu factura a tiempo y en su totalidad. Esta situación, aunque desconcertante, ha sido una tendencia en las últimas semanas.

Los avisos del IRS suelen ser comunicaciones rutinarias que informan sobre cambios, correcciones o saldos pendientes. Entre estos avisos se encuentran los CP14, que notifican saldos adeudados debido a pagos incompletos o errores en el procesamiento. Resulta que estas comunicaciones han sido enviadas en demasía en las últimas semanas, incluso a personas que no adeudan ni un solo dólar por concepto de taxes. Ello, sin dudas, ha levantado una preocupación enorme en esos ciudadanos al día, al punto de preguntarse si en realidad hicieron los desembolsos correspondientes o no.

Recientemente, se han reportado varios de estos casos en diferentes estados como Pensilvania y Michigan, donde contribuyentes han recibido avisos CP14 incorrectos. A pesar de haber cumplido con sus obligaciones fiscales a tiempo, estos ciudadanos estadounidenses han sido notificados erróneamente de deudas tributarias, generándoles un dolor de cabeza adicional a sus vidas estresantes, por lo que no saben hacer al respecto. Por ello, ahora te explicaré un poco más sobre esta situación y qué es lo que debería hacerse en caso recibas una carta con este error por parte del IRS.

EL ERROR DEL IRS

El IRS ha reconocido estos errores y ha emitido disculpas públicas a través de su sitio web. Según la agencia, estos errores pueden ser resultado de la generación del aviso antes de que se procesara correctamente el pago, o de errores administrativos que requieren intervención adicional para su corrección. De esta manera, descarta que se trate de algún tipo de estafa de delincuentes que busca apoderarse de sus datos personales o bancarios.

“El IRS es consciente de que algunos contribuyentes están recibiendo avisos CP14 (Saldo adeudado, sin error matemático) que indican un saldo adeudado a pesar de que se realizaron pagos con su declaración de impuestos de 2023. Es posible que el aviso se haya iniciado antes de que se procesara el pago en la cuenta, o que el pago se haya procesado, pero contenía errores y requiera un manejo adicional para solucionar el error antes de actualizar la cuenta de impuestos”, expresó la agencia tributaria.

El Internal Revenue Service (IRS) reconoció su error para evitar que los contribuyentes se estresen más de la cuenta (Foto: AFP)

¿QUÉ HACER SI SE RECIBE UN CP14 POR ERROR?

Si te encuentras en la situación de recibir un aviso CP14 erróneo, es fundamental verificar el estado de tu cuenta de impuestos. El IRS aconseja a los contribuyentes que hayan pagado completamente sus impuestos de 2023 y recibido un aviso CP14 equivocado que ignoren la notificación. Sin embargo, si el pago fue parcial, se recomienda seguir las instrucciones del aviso para asegurar una actualización precisa de la cuenta.

Para verificar la exactitud del aviso CP14, la entidad tributaria sugiere utilizar su herramienta en línea y revisar la cuenta asociada con tu número de Seguro Social. Cualquier multa o interés aplicados incorrectamente serán ajustados automáticamente una vez que el IRS haya procesado correctamente los pagos.

Es esencial mantener la calma y seguir los procedimientos establecidos por la agencia para resolver este tipo de problemas. En caso de persistir las dudas o si el problema no se resuelve a través de los medios automatizados, considera comunicarte directamente con el IRS para obtener asistencia adicional.