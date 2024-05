Si estás pensando en pedir un préstamo, solicitar un crédito, comprar en plazos un artículo o emprender un nuevo proyecto con financiamiento de un banco, es importante que cuentes con un puntaje crediticio importante, eso todos lo sabemos. Pero, ¿conoces cómo van los ciudadanos de Estados Unidos con sus créditos? Pues en este artículo te contamos cuál es el estado financiero de las personas en el país.

Como se recuerda, el también conocido como score crediticio o calificación crediticia, es una representación numérica de tu historial de crédito y está basado en la información que aparece en tu reporte personal, el cual incluye datos sensibles como deudas, historial de pagos, crédito disponible, antigüedad, entre otros.

Del mismo modo, debes tener en cuenta que el puntaje crediticio solo depende del usuario de un crédito, por lo que este no se encuentra influido por factores como la situación económica de un país o la conducta financiera de otras personas.

Mantener un buen historial crediticio es clave para obtener préstamos y financiamiento de los bancos (Foto: Freepik)

EL PROMEDIO DEL PUNTAJE CREDITICIO EN LOS CIUDADANOS DE ESTADOS UNIDOS

Bien, ya establecimos que el puntaje de crédito o score crediticio predice las probabilidades que tiene un usuario de obtener un beneficio del banco, pues indica si es que el ciudadano es capaz de pagar sus deudas en el tiempo y condiciones acordadas. Las entidades financieras y prestamistas suelen revisar este dato antes de aprobar una solicitud.

El último periodo que se analizó fue el 2023 y arrojó un promedio general por ciudadano de 715 puntos, de acuerdo a una investigación de Experian. Este resultado se puede considerar óptimo si se considera que el país ha enfrentado obstáculos económicos por las secuelas de la COVID-19 en el sistema.

“Excepto por la recesión anómala en todos los sentidos provocada por la pandemia en 2020, el crecimiento económico, los niveles de empleo casi pleno, las tasas de morosidad más bajas y las obligaciones de servicio de la deuda más bajas, así como un prestatario consumidor más informado, han influido”, explica el informe.

Con la difusión de la información, la importancia de mantener un buen historial de crédito pasó de ser una obligación de pagar a una oportunidad de crecimiento en el mercado financiero, por lo que muchos consumidores se han mostrado interesado en su solvencia personal.

“Los puntajes crediticios continúan aumentando (al menos por ahora). Si bien un FICO Score promedio en alza puede indicar, en términos muy amplios, que a los consumidores les ha ido bien en los últimos años, no significa necesariamente que los aumentos en el puntaje promedio persistirán indefinidamente”, añade el informe.

Para mejorar la puntuación de tu crédito es importante cumplir con los compromisos de pago (Foto: Pexels)

SIGNIFICADO DEL PUNTAJE PROMEDIO DE HISTORIA CREDITICIO EN ESTADOS UNIDOS

Un puntaje promedio por encima de las 700 unidades en un gran número, pues la calificación en Estados Unidos va desde los 300 a los 850 puntos. Es decir, el estado de las personas en el país supera el 85% del total.

“En las condiciones actuales de la economía estadounidense, en general las tasas de interés de un crédito pueden oscilar entre poco más de 5% hasta más de 35%. Y, en gran medida, lo que decide cuál te corresponderá es tu credit score: cuanto más bajo sea, mayor será la tasa; cuanto más alto, menor”, señala la BBC un informe.

Aunque se mantiene alto, este índice es determinante en la vida de los millones de ciudadanos en Estados Unidos, pues puede llegar a ser clave para el desenlace de sus vidas y proyectos.

“Ese indicador no solamente afecta si recibirás o no un crédito, sino también otras cosas como si podrás alquilar o comprar una vivienda. El problema de no tener un buen credit score puede ser catastrófico en muchas áreas de tu vida”, explicó Nicholas Schmidt, director de Tecnología e Innovación de SolasAI, una empresa que se dedica a detectar y mitigar posibles patrones de discriminación en los algoritmos que usan las instituciones financieras a la hora de evaluar las solicitudes de crédito.