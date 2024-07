El campo de la numismática en Estados Unidos celebra la llegada de un nuevo ejemplar en las próximas semanas. De acuerdo a la misma Casa de la Moneda de USA, una nueva moneda en homenaje a Celia Cruz entrará en circulación, valiendo nada menos que US$0,25. Como se sabe, la leyenda de la salsa es una de las artistas favoritas por la comunidad latina en el país norteamericano, por lo que se espera que este ejemplar tenga bastante llegada en los diversos estados. ¿Quieres saber cuándo entrará en circulación?

Las piezas y ejemplares de personajes históricos suelen ser de los más codiciados dentro de la casa de subastas o mercado de coleccionistas. Basta con ver algunas de las ventas online que diariamente realizan aficionados y profesionales de la numismática de monedas con los rostros de presidentes o personajes que han formado parte de la historia norteamericana.

La numismática es la afición y el arte de coleccionar monedas y billetes de distintas épocas y culturas (Foto: Freepik)

Y en caso no lo sepas, esta nueva moneda en particular tendrá un valor muy elevado en los puntos de ventas numismáticos, por lo que te sugerimos guardarlas y no hacer transacciones con estos ejemplares.

EN HONOR A CELIA CRUZ: ¿CÓMO SERÁ LA NUEVA MONEDA QUE ENTRARÁ EN CIRCULACIÓN?

De acuerdo al reporte de El Cronista, Estados Unidos introducirá una nueva moneda de US$0,25 con la imagen de Celia Cruz, la renombrada cantante cubanoamericana y destacada figura cultural del siglo XX.

Esta es la decimocuarta moneda de una serie especial lanzada por MINT, llamada American Women Quarters, que durante cuatro años conmemora a mujeres influyentes en la historia del país.

“Este programa celebra los logros y las contribuciones realizadas por las mujeres que dieron forma a la historia de nuestra nación y ayudaron a allanar el camino para las generaciones siguientes”, sostuvo la Casa de la Moneda de USA.

La moneda de Celia Cruz rendirá homenaje a la legendaria cantante de salsa (Foto: MINT)

La moneda de US$0,25 centavos de Celia Cruz presentarán a la cantante en el anverso, mostrando una “deslumbrante sonrisa” y luciendo un “vestido estilo rumba”, de acuerdo al reporte de MINT.

La moneda llevará inscrita la clásica frase de Celia Cruz, “¡Azúcar!”, junto con “ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”, “E PLURIBUS UNUM”, “25″ y “CELIA CRUZ”.

El reverso de la moneda mostrará un retrato de George Washington, diseñado por la artista Laura Gardin Fraser para conmemorar el 200º aniversario del expresidente estadounidense. También contendrá las inscripciones “LIBERTAD”, “EN DIOS CONFIAMOS” y “2024″.

¿DESDE CUÁNDO ENTRARÁ EN CIRCULACIÓN ESTA MONEDA?

A partir del lunes 19 de agosto, la moneda dedicada a Celia Cruz estará a la venta en la tienda en línea de MINT por US$23. En caso desees acudir a un revendedor de piezas, ten en cuenta que su valor puede incrementar unos cuántos dólares. Puedes acceder a ellas en este ENLACE.

Además, estarán disponibles paquetes más completos que incluyen otras monedas, con precios que alcanzan los US$60.