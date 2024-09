Las capitales suelen atraer a turistas por sus numerosos puntos de interés, pero hay una que ha despertado curiosidad mundial por sus impresionantes paisajes que, a pesar de su hermosura, se encuentran prácticamente vacíos. Y no, aunque te cueste creerlo no está ubicada en Europa o la gigantesca nación estadounidense.

¿Te imaginas visitar una ciudad que luzca como el parque de atracciones de Disney y sea hostil al mismo tiempo? Aunque te cueste creerlo, el planeta cuenta con estas singularidades que demuestran que lo urbano no siempre es sinónimo de felicidad.

Esta ciudad es una de las más ricas de la región (Foto: Unesco)

Y no, esta ciudad no se sitúa en alguna zona estadounidense o canadiense. Tampoco se ubica en alguna región con influencia hispánica como Argentina, México o Perú. Muy por el contrario, puedes hallarla en un país que no es muy conocido en el mundo turístico ni en redes sociales a comparación de otros.

ESTA ES LA CIUDAD MÁS EXTRAÑA DEL MUNDO QUE CASI NADIE CONOCE: PARECE DISNEYLANDIA Y COREA DEL NORTE A LA VEZ

Comúnmente asociamos construcciones de primer nivel Y edificaciones con factores como felicidad y desorden. Sin embargo, en esta ciudad situada en Turkmenistán, sucede todo lo contrario: es una ciudad fantasma.

De acuerdo al creador de contenido Drew Binsky, la ciudad de Ashgabat es una metrópoli diferente a cualquiera de las que haya visitado alguna vez en su vida. Según el influencer, esta ciudad llega a ser “la más extraña del mundo” por unas sencillas razones.

Resulta que la riqueza que proviene del comercio de gas de Turkmenistán hacen de este país uno de los más ricos en toda la región: la mayoría de sus edificaciones están hechas a base de mármol, uno de los materiales más caros en el rubro de construcción.

Incluso, Ashgabat logró romper un récord mundial debido a la riqueza que destino en sus edificaciones urbanas en toda la ciudad. “El 80% de todos los edificios están cubiertos de mármol blanco importado Italia. De hecho, se utilizó tanto mármol que ganó un récord mundial Guinness”, reseñó el bloggero de viajes.

Pese a ello, varias de las calles de Ashgabat lucen vacías y sin tanto ajetreo como las principales metrópolis del mundo como Nueva York o Madrid. “Pero, a pesar del tamaño y belleza de esta ciudad, las calles están sorprendentemente vacías”, dijo Bisky, según reportó el medio Express.

La ciudad de Ashgabat destaca por sus increíbles edificaciones a base de mármol (Foto: iStock)

Básicamente, vivir en esta ciudad situada en el epicentro de Turkmenistán es como situarse en “una extraña versión de Disneylandia en el desierto”. Pero la soledad no es el peor factor de todos, ya que el experto en viajes señala que uno puede sentirse controlado durante su estancia en esta ciudad. “Puedes sentir que alguien está vigilándote todo el tiempo, en Corea del Norte y te sientes así hasta cuando tomas fotos”.

De todos modos, la percepción de una persona no puede definir el estado de una ciudad, mucho más si se trata de una zona sumamente extraña en un país como Turkmenistán. Y tú, ¿te animas a ir a Ashgabat?

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL INDUSTRIA DE TURKMENISTÁN?

Con un valor de US$8.190 millones, los productos minerales representan la mayor parte de las exportaciones nacionales, siendo el gas de petróleo el más destacado, al cubrir el 80% de la categoría con US$7.170 millones.

Los textiles se sitúan como la segunda categoría de exportación en importancia.