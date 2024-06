En caso no lo sepas, Bank of America es una de las entidades bancarias más grandes de todo USA y el mundo. No obstante, todo hace indicar que las cosas no marchan del todo bien dentro de la empresa financiera, ya que desde hace un tiempo han venido anunciando su política de cierre de tiendas y sucursales a lo largo de todo Estados Unidos, siendo California el estado más afectado. ¿Cuántas sedes dejarán de funcionar? Pues, de acuerdo a sitios especializados, se estima al menos unos 15 cierres en California antes de que acabe el año.

A pesar de que ha sido seleccionado como uno de los bancos más poderosos de USA, lo cierto es que la situación inflacionaria y la crisis venidera en todo el país han hecho merma de los planes de expansión de Bank of America. Hasta el punto que la propia empresa bancaria decidió cerrar varias de sus sucursales situadas en California en los próximos meses.

Las 15 sucursales de Bank of America cerrarán antes de que finalice el 2024 (Foto: Saúl Loeb / AFP)

Es por ello que debes prestar atención a las sedes que se despedirán del público antes de que acabe el año, a fin de que evites depositar tus ahorros en algunas de estas sucursales. A continuación, los cierres de Bank of America programados para 2024.

BANK OF AMERICA: ¿CUÁLES SON LOS CIERRES QUE TENDRÁ EL BANCO ANTES DE FIN DE AÑO?

1. Bank of America en 3565 California St., San Francisco

Se sabe que esta sucursal se despedirá de sus funciones el 30 de julio. Sumándose así a las muchas sucursales que cerraron en el Área de la Bahía.

2. Bank of America en 18129 Sherman Way, Reseda

Esta sede tiene programado cerrar el 6 de agosto. Se sabe además que solo quedarán dos cajeros automáticos de Bank of America abiertos al público en esta área.

3. Bank of America en 1401 S. Harbor Blvd., Fullerton

A mediados de marzo se cerró la sede de East Chapman Avenue, por lo que la sede de S. Harbor Blvd., Fullerton está prevista para cerrar en agosto de este año.

Cabe decir que será la segunda sede en cerrar en el área de Fullerton este año.

4. Bank of America en 619 E. St., Marysville

La ciudad dejará de tener su única sucursal de Bank of America el próximo 13 de agosto. La entidad más cercana a los habitantes de esta zona está en el condado de Yuba.

5. Bank of America en 200 Kentucky St., Petaluma

Desde el 13 de agosto, la única entidad de Bank of America de la zona quedará en 181 N McDowell Blvd., situado en el este de Petaluma.

6. Bank of America en 1253 A St., Hayward

A partir del 20 de agosto, las operaciones bancarias de la sede situada en 1253 A St., Hayward quedarán clausuradas debido al cierre del banco. Los usuarios deberán hacerlo en 24700 Hesperian Blvd, el cual estará abierto para todo el público.

Los usuarios deberán hacer viajes largos para realizar sus operaciones bancarias (Foto: AFP)

7. Bank of America en 337 Main St., Pleasanton

Todos los usuarios que deseen realizar sus servicios bancarios deberán trasladarse a la Hacienda Bus Park en 6005 Stoneridge Drive, luego de que la sede del 337 Main St., Pleasanton decida cerrar a partir de este 20 de agosto.

8. Bank of America en 936 G St., Reedley

Se sabe que esta sede dejará de funcionar a partir del 20 de agosto. Con su cierre, Fresno será la entidad más cercana para los habitantes de la zona.

9. Bank of America en 1200 Fairmont Drive, San Leandro

Programado para cerrar el 20 de agosto, la ciudad tendrá disponible dos entidades disponibles: el banco de San Leandro Industrial Center en Marina Boulevard y la sede de San Leandro Main en 14th Street.

10. Bank of America en 2049 Century Park E., Los Ángeles

El cierre de la segunda ubicación en Los Ángeles está previsto para el 27 de agosto, tras el cierre de la primera en South Eastern Avenue el 30 de enero.

11. Bank of America en 101 West Ridgecrest Blvd., Ridgecrest

Tras el cierre de este banco el 27 de agosto, los habitantes de la ciudad tendrán que desplazarse una hora hasta Tehachapi para utilizar el cajero automático más cercano o una hora y media hasta Barstow para visitar la sucursal más próxima del Bank of America.

12. Bank of America en 8949 Clairemont Mesa Blvd., San Diego

Su cierre está programado para el 27 de agosto, siendo una de las tres ubicaciones en San Diego que se clausurarán este año.

13. Bank of America en 455 Isla Ave., San Diego

Es la segunda de las tres ubicaciones en San Diego que se clausurarán este año. Dejará de funcionar el 27 de agosto.

14. Bank of America en 29687 El Camino Viejo, Castaic

El 24 de septiembre cerrará la única sucursal de Bank of America en esta localidad. El cajero automático dentro de Circle K en The Old Road permanecerá operativo, pero la mayoría de las transacciones deberán gestionarse en línea o en otra ubicación.

15. Bank of America en 7404 Jackson Drive, San Diego

El 10 de diciembre cerrará la última ubicación en San Diego programada para este año, y será también el último cierre en California este año.

