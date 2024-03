El Estado de Cuenta del Seguro Social contiene la información esencial que todos los beneficiarios necesitan para planificar su futuro y garantizar un estilo de vida cómodo. Este documento te permite revisar tus ingresos acumulados año tras año en tu historial laboral, así como estimar la cantidad mensual que podrías recibir al jubilarte. ¿Conoces los pasos para acceder a él y cómo ingresar correctamente a tu perfil en la plataforma de la administración? No te preocupes, la SSA ha creado una guía de acceso sencilla para ti.

Además de todo lo que te mencioné líneas arriba, el Estado de Cuenta del Seguro Social también aporta cálculos aproximados de ciertos beneficios por incapacidad como sobrevivientes para el aportante y sus dependientes.

Por ello, es de suma importancia conocer la forma adecuada de visualizar el Estado de Cuenta del Seguro Social. Aunque la solicitud de dicho documento pueda parecer algo complicado, aquí en Mag te detallamos los pasos para poder tramitarlo sin ningún apuro y puedas sacar tus cuentas con miras a los próximos años.

¿CÓMO SOLICITAR EL ESTADO DE CUENTA DEL SEGURO SOCIAL?

De acuerdo al portal de la SSA, para poder solicitar tu Estado de Cuenta del Seguro Social, ya sea en inglés o en español, necesitas llenar el formulario SSA-7004- SP Solicitud para un Estado de Cuenta del Seguro Social.

Tras llenar el formulario, deberás enviarlo por correo a la dirección que te aparece en la hoja solicitada. En la primera página deberás seleccionar “Please check this box if you want to get your Statement in Spanish instead of English” (Marque esta casilla si desea obtener su estado de cuenta en español en lugar de inglés).

¿Deseas acceder al formulario? Pues, solo debes entrar a este enlace.

Eso es todo. Si hiciste todos los pasos de manera adecuada, solo quedará esperar que te remitan por internet tu Estado de Cuenta del Seguro Social.

¿CÓMO ES UN ESTADO DE CUENTA DEL SEGURO SOCIAL?

El portal de la administración de la SSA manifestó que han rediseñado el Estado de Cuenta para que los aportantes y beneficiarios puedan encontrar la información que necesitan de manera mucho más fácil.

Su nuevo estilo ahora incluye una gráfica de barras que enseña sus cálculos estimados de manera personalizada, junto a los beneficios por jubiliación y las nueve edades diferentes. Además, podrás ver tu historial de ganancias e información en caso tengas un error dentro de los pagos o cobros.

Para acceder al ejemplo que la propia SSA ha puesto en su website debes acceder a este ENLACE. Ten en consideración que esta muestra solo está disponible por ahora en inglés.

MÁS HOJAS INFORMATIVAS EN EL ESTADO DE CUENTA

Según la website de la administración, también podrás hallar hojas informativas que acompañarán tu Estado de Cuenta. Dichos informes están diseñados con la finalidad de brindar claridad e información útil, según la edad y la situación de ingresos percibidos.

Estos recursos pueden ser útiles para comprender mejor los programas y ventajas del Seguro Social.

Hoja informativa para trabajadores de 18 a 48 años

Hoja informativa para trabajadores de 49 a 60 años

Hoja informativa para trabajadores de 61 a 69 años

Hoja informativa para trabajadores mayores de 70 años

Fundamentos básicos de Seguro Social para nuevos trabajadores

Cómo tener derecho a los beneficios

El trabajo adicional puede aumentar sus beneficios futuros

Ingresos por los que no pagó impuestos de Seguro Social

Listo para Medicare

Seguridad de Ingreso Suplementario y Otros Beneficios

